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Неймовірні сирники з полуницею – рецепт для красивого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 червня, 07:01
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Можна використовувати свіжу ягоду або взяти нез'їдену за зиму заморожену. Якщо полуниця велика, розрізайте навпіл
Рецепт сирників з полуницею до сніданку
Рецепт сирників з полуницею до сніданку

Сьогодні сирники готують навіть з оливками, що казати про полуницю. Тим паче уявити, наскільки це чудовий смак – дуже просто.

У рецепті vera__orlova вони замішуються на рисовому борошні, використовуйте те, яке у вас є. Кількість цукру не вказується, він додається, відповідно до особистих уподобань.

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Якщо використовуватимете заморожену полуницю, припиліть її крохмалем перед тим, як вона потрапить у сирник.

Сирники з полуницею

Сирники з полуницею
Сирники з полуницею

Інгредієнти:

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  • сир сухий – 300 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно рисове – 3 ст. л.+ для формування;
  • ванілін на кінчику ножа;
  • цукор;
  • полуниця;
  • кориця для подачі.

Як приготувати:

  1. Розім'яти сир виделкою, додати яйця, борошно, ванілін, цукор, добре перемішати. Дати постояти 15-20 хвилин.
  2. У центрі сирника зробити поглиблення та розмістити полуницю. Добре закрити, щоб ягоди не було видно.
  3. Смажити на добре розігрітій сковороді, прикрасити корицею.

Як приготувати сирники в духовці, читайте тут. Вони замішуються на манці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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