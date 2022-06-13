Неймовірні сирники з полуницею – рецепт для красивого сніданку

Сьогодні сирники готують навіть з оливками, що казати про полуницю. Тим паче уявити, наскільки це чудовий смак – дуже просто.
У рецепті vera__orlova вони замішуються на рисовому борошні, використовуйте те, яке у вас є. Кількість цукру не вказується, він додається, відповідно до особистих уподобань.
Якщо використовуватимете заморожену полуницю, припиліть її крохмалем перед тим, як вона потрапить у сирник.
Сирники з полуницею
Інгредієнти:
- сир сухий – 300 г;
- яйце – 2 шт.;
- борошно рисове – 3 ст. л.+ для формування;
- ванілін на кінчику ножа;
- цукор;
- полуниця;
- кориця для подачі.
Як приготувати:
- Розім'яти сир виделкою, додати яйця, борошно, ванілін, цукор, добре перемішати. Дати постояти 15-20 хвилин.
- У центрі сирника зробити поглиблення та розмістити полуницю. Добре закрити, щоб ягоди не було видно.
- Смажити на добре розігрітій сковороді, прикрасити корицею.
Як приготувати сирники в духовці, читайте тут. Вони замішуються на манці.