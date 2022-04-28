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Повітряні сирники в духовці – замість борошна можна взяти манку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 квітня, 07:02
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Краще, якщо використовуватимете металеву форму для кексів, але силіконові теж підійдуть. У сирники додайте родзинки
Рецепт сирників у духовці
Рецепт сирників у духовці / Фото: instagram.com/odnoobrazno/

Це класичний рецепт сирників, не несподіваний, як, наприклад, оливками. От тільки вони не смажаться, а запікаються.

Борошна для них знадобиться лише три столові ложки, його замінює манка. Тому після замісу масі потрібно відпочити 15 хвилин.

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Ще використовується родзинки, замочіть їх у гарячій воді. Замість родзинок можна взяти свої улюблені сухофрукти.

Рецепт з каналу Ольга Матвій.

Сирники в духовці

Сирники в духовці
Сирники в духовці / Фото: Ольга Матвей

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Інгредієнти:

  • сир – 600 г;
  • яйця – 5 шт.;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • цукор – 9 ст. л.;
  • розпушувач – 3 ч. л.;
  • сметана – 300 г;
  • манка – 9 ст. л.;
  • родзинки – 100 г;
  • борошно – 3 ст. л. з гіркою.

Обов'язково спробуйте сирники з бананами – їхній рецепт читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Яйця трохи збити, додати до сиру. Додати цукор, манку, ванілін, розпушувач та сметану. Перемішати. Додати родзинки й знову перемішати. Дати постояти 25-30 хвилин.
  2. Всипати борошно і знову перемішати. Викласти суміш за паперовими формами. Якщо ви використовуєте інші форми, змастіть маслом.
  3. Розігріти духовку до 180 градусів 25 хвилин або до готовності.

Докладніше про сирники у духовці дивіться у відео.

Якщо любите шоколадно-вершкові смаки, приготуйте сирники з какао.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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