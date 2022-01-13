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Сирники з бананами на сніданок – їх варто спробувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 січня, 07:15
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Бажано, щоби банани були максимально стиглі. Авторка рецепта не вказує конкретної кількості цукру, з цими сирниками він не обов'язковий
Сирники з бананом
Сирники з бананом / Фото: instagram.com/narisovano/

Сирники самі по собі хороші, з цим будуть солідарні десятки тисяч любителів такого сніданку.

А коли до сиру додати сезонну хурму або банан, як у нашому випадку, – задоволення можна отримати подвійне.

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За словами фудблогерки narisovano, не варто сильно старатися з формуванням цих сирників, нехай вони будуть злегка неохайного вигляду. А от смачними вони точно будуть.

Сирники з бананом

Інгредієнти:

  • 300 г сиру;
  • 1 яйце;
  • невеликий банан;
  • цукор за бажанням;
  • 40 г манки + манка/борошно на формування.

Як приготувати:⠀

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  1. Банан розім'яти виделкою і перемішати із сиром і цукром. Вбити яйце, перемішати до однорідності.
  2. Всипати манку, перемішати. Якщо є час, накрийте миску з масою плівкою та поставте в холодильник на годину.
  3. На робочу поверхню насипати борошно або манку. Ложкою викласти по 40-50 г маси на борошно. Вийде 7-8 штук. Сформувати сирники.
  4. Смажити сирники на олії. Сковороду попередньо добре прогріти на середньому вогні. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

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