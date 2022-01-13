Сирники з бананами на сніданок – їх варто спробувати

Бажано, щоби банани були максимально стиглі. Авторка рецепта не вказує конкретної кількості цукру, з цими сирниками він не обов'язковий

Сирники з бананом / Фото: instagram.com/narisovano/

Сирники самі по собі хороші, з цим будуть солідарні десятки тисяч любителів такого сніданку.

А коли до сиру додати сезонну хурму або банан, як у нашому випадку, – задоволення можна отримати подвійне.

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За словами фудблогерки narisovano, не варто сильно старатися з формуванням цих сирників, нехай вони будуть злегка неохайного вигляду. А от смачними вони точно будуть.

Сирники з бананом

Інгредієнти:

300 г сиру;

1 яйце;

невеликий банан;

цукор за бажанням;

40 г манки + манка/борошно на формування.

Як приготувати:⠀

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