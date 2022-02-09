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Международный день пиццы – рецепт чикагской, американо-итальянской великанши

Ирина Маслова
9 февраля, 13:09
Для начала нужна форма с высокими бортами, тесто должно расстояться перед тем, как укладывать его в форму. Вместо итальянской колбасы может быть отварное мясо или овощная смесь

Чтобы кто не говорил, а пицца останется с нами навсегда. Даже в своих абсолютно неожиданных интерпретациях, как, например, вьетнамская пицца, которая взорвала TikTok.

В Международный ее день, который отмечается 9 февраля, решили вспомнить об уникальном, и это не громкие слова, ее варианте – чикагской пицце.

Чикагская пицца / Фото: Depositphotos

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Ценители, возможно, запротестуют, мол, это не пицца вовсе, а какой-то огромный пирог. И да, и нет. Весь состав такой, как у неаполитанской пиццы, только всего очень много и добавляется итальянская колбаса.

Чикагская пицца была придумана поварами Айком Сьюэллом и Риком Рикардо в 1943 году. В Чикаго было много итальянцев-эмигрантов, поэтому нужно было кормить их и при этом удовлетворить американских посетителей своего заведения.

Перед выпеканием тесто должно постоять в форме около 30 минут, если оно будет сжиматься, постоянно растягивайте его. Если не хочется мясную пиццу, колбасу замените таким же количеством овощной смеси.

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Рецепт с сайта Kingarthurbaking.com.

Чикагская пицца

Чикагская пицца / Фото: www.kingarthurbaking.com

Для теста:

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  • 480 г муки;
  • 35 г кукурузной муки;
  • 10 г соли;
  • 2,5 ч. л. сухих дрожжей;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 60 г сливочного масла, растопленного;
  • 250 мл теплой воды.

Для начинки:

  • 250-300 г моцареллы, нарезанной;
  • 300 г итальянской или другой колбасы (можно заменить овощной смесью);
  • банка консервированных томатов (200-250 г);
  • 3 зуб. чеснока, очищенных и измельченных;
  • 1 ст. л. сахара, по желанию;
  • 2 ч. л. смеси сушеных итальянских трав;
  • 115 г пармезана;
  • оливковое масло.

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Как приготовить:

  1. Для теста смешайте муку с остальными ингредиентами и замесите вручную до гладкости. Оставьте в теплом месте для расстойки на 40-60 минут.
  2. Форму и ее борта смажьте оливковым маслом. Уложите тесто в форму, растяните по краям формы, накройте и дайте постоять 25-30 минут. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  3. Выпекайте корж в течение 10 минут, пока он не затвердеет и начнет подрумяниваться.
  4. Для начинки из помидоров слейте сок, измельчите их. Смешайте с травами, а также чесноком и сахаром (если вы их используете). Добавьте соль по вкусу.
  5. Покройте дно основы нарезанной моцареллой. Добавьте колбасу (или обжаренные овощи), затем томатную смесь. Посыпьте тертым пармезаном и сбрызните оливковым маслом.
  6. Выпекайте около 25 минут, или пока сыр не станет золотисто-коричневым. Дайте пицце остыть в течение 15 минут.