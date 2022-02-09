Международный день пиццы – рецепт чикагской, американо-итальянской великанши

Чтобы кто не говорил, а пицца останется с нами навсегда. Даже в своих абсолютно неожиданных интерпретациях, как, например, вьетнамская пицца, которая взорвала TikTok.
В Международный ее день, который отмечается 9 февраля, решили вспомнить об уникальном, и это не громкие слова, ее варианте – чикагской пицце.
Чикагская пицца / Фото: Depositphotos
Ценители, возможно, запротестуют, мол, это не пицца вовсе, а какой-то огромный пирог. И да, и нет. Весь состав такой, как у неаполитанской пиццы, только всего очень много и добавляется итальянская колбаса.
Чикагская пицца была придумана поварами Айком Сьюэллом и Риком Рикардо в 1943 году. В Чикаго было много итальянцев-эмигрантов, поэтому нужно было кормить их и при этом удовлетворить американских посетителей своего заведения.
Перед выпеканием тесто должно постоять в форме около 30 минут, если оно будет сжиматься, постоянно растягивайте его. Если не хочется мясную пиццу, колбасу замените таким же количеством овощной смеси.
Рецепт с сайта Kingarthurbaking.com.
Чикагская пицца
Для теста:
- 480 г муки;
- 35 г кукурузной муки;
- 10 г соли;
- 2,5 ч. л. сухих дрожжей;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 60 г сливочного масла, растопленного;
- 250 мл теплой воды.
Для начинки:
- 250-300 г моцареллы, нарезанной;
- 300 г итальянской или другой колбасы (можно заменить овощной смесью);
- банка консервированных томатов (200-250 г);
- 3 зуб. чеснока, очищенных и измельченных;
- 1 ст. л. сахара, по желанию;
- 2 ч. л. смеси сушеных итальянских трав;
- 115 г пармезана;
- оливковое масло.
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Как приготовить:
- Для теста смешайте муку с остальными ингредиентами и замесите вручную до гладкости. Оставьте в теплом месте для расстойки на 40-60 минут.
- Форму и ее борта смажьте оливковым маслом. Уложите тесто в форму, растяните по краям формы, накройте и дайте постоять 25-30 минут. Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Выпекайте корж в течение 10 минут, пока он не затвердеет и начнет подрумяниваться.
- Для начинки из помидоров слейте сок, измельчите их. Смешайте с травами, а также чесноком и сахаром (если вы их используете). Добавьте соль по вкусу.
- Покройте дно основы нарезанной моцареллой. Добавьте колбасу (или обжаренные овощи), затем томатную смесь. Посыпьте тертым пармезаном и сбрызните оливковым маслом.
- Выпекайте около 25 минут, или пока сыр не станет золотисто-коричневым. Дайте пицце остыть в течение 15 минут.