Міжнародний день піци – рецепт чиказької, американо-італійської велетки

Що хтось не казав би, а піца лишиться з нами назавжди. Навіть у своїх абсолютно несподіваних інтерпретаціях, як, наприклад, в'єтнамська піца, яка підірвала TikTok.
У Міжнародний її день, який відзначається 9 лютого, вирішили згадати про унікальний, і це не гучні слова, її варіант – чиказьку піцу.
Чиказька піца / Фото: Depositphotos
Цінителі, можливо, запротестують, мовляв, це не піца зовсім, а якийсь величезний пиріг. І так, і ні. Весь склад такий, як у неаполітанської піци, тільки всього дуже багато і додається італійська ковбаса.
Чиказька піца була придумана кухарями Айком Сьюеллом та Ріком Рікардо у 1943 році. У Чикаго було багато італійців-емігрантів, тому потрібно було годувати їх і задовольнити американських відвідувачів свого закладу.
Перед випіканням тісто має постояти у формі близько 30 хвилин, якщо воно збиратиметься, постійно розтягуйте його. Якщо не хочеться м'ясну піцу, ковбасу замініть такою ж кількістю овочевої суміші.
Рецепт із сайту Kingarthurbaking.com.
Чиказька піца
Для тіста:
- 480 г борошна;
- 35 г кукурудзяного борошна;
- 10 г солі;
- 2,5 ч. л. сухих дріжджів;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 60 г вершкового масла, розтопленого;
- 250мл теплої води.
Для начинки:
- 250-300 г моцарели, нарізаної;
- 300 г італійської або іншої ковбаси (можна замінити овочевою сумішшю);
- бляшанка консервованих томатів (200-250 г);
- 3 зуб. часнику, очищених та подрібнених;
- 1 ст. л. цукру, за бажанням;
- 2 ч. л. суміші сушених італійських трав;
- 115 г пармезану;
- оливкова олія.
Рецепт піци по-флорентійськи з ідеальним поєднанням шпинату та яйця знайдете тут.
Як приготувати:
- Для тіста змішайте борошно з іншими інгредієнтами і замісіть вручну до гладкості. Залиште в теплому місці для вистоювання на 40-60 хвилин.
- Форму та її борти змастіть оливковою олією. Укладіть тісто у форму, розтягніть по краях форми, накрийте і дайте постояти 25-30 хвилин. Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Випікайте корж упродовж 10 хвилин, доки він не затвердіє і почне підрум'янюватися.
- Для начинки з помідорів злийте сік, подрібніть їх. Змішайте з травами, а також часником та цукром (якщо ви їх використовуєте). Додайте сіль до смаку.
- Покрийте дно основи нарізаною моцарелою. Додайте ковбасу (або обсмажені овочі), потім томатну суміш. Посипте тертим пармезаном і збризкайте оливковою олією.
- Випікайте близько 25 хвилин або доки сир не стане золотаво-коричневим. Дайте піці охолонути 15 хвилин.