Что едят американцы в свой День независимости и рецепт полезного салата (фото)

В США День независимости отмечают 4 июля. Во время войны Штаты оказывают нам огромную поддержку, мы не могли обойти этот день и не познакомиться с гастрономическими традициями американцев в этот праздник.

К слову, об интересной еде Польши, нашего друга тоже, мы рассказывали раньше.

Что готовят в США на День независимости / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

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Итак, что едят американцы в свой День независимости и рецепт полезного картофельного салата от www.eatthis.com – ниже.

Главные блюда в День независимости США

В День независимости американцы выбирают простую еду / Фото: Инстаграм

Традиционно американцы выходят на пикники, чтобы приготовить барбекю – курицу, говядину, крылышки, кукурузу.

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А пока это все готовится, празднуют с хот-догами, гамбургами, запеченными в духовке бобовыми. Из салатов – это прежде всего картофельные, могут быть с макаронами.

Из напитков – самые разные лимонады, очень часто с арбузом. Обязателен десерт. Это бисквит, украшенный кремом и декорированный ягодами, в виде флага США.

Кстати, приборы, салфетки и посуду стараются подбирать в соответствии с цветами их флага.

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Полезный картофельный салат

Полезный картофельный салат / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

соль, перец;

яйца – 3 шт.;

соленые огурцы;

винный уксус;

йогурт или сметана – для заправки;

редис;

зелень;

горчица;

копченая паприка.

Как приготовить:

Картофель отварить в подсоленной воде. нарезать кубиком. В салатнице соединить с нарезанными солеными огурцами, зеленью, яйцами, редисом. Соединить сметану с горчицей и винным уксусом, заправить салат. Приправить солью и перцем, посыпать паприкой.

Тут собраны пять интересных добавок в хот-доги, которые сделают их праздничными.