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Що їдять американці в свій День незалежності та рецепт корисного салату (фото)

Ірина Маслова
4 липня, 14:49
Традиційно цей день проводять просто неба, тому список страв відповідний – сендвічі, хот-доги, картопляні салати, варена кукурудза, лимонади

У США День незалежності святкують 4 липня. Під час війни Штати надають нам величезну підтримку, ми не могли обійти цей день і не познайомитися з гастрономічними традиціями американців.

До речі, про цікаву їжу Польщі, нашого друга також, ми розповідали раніше.

Що готують у США на День незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

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Отже, що їдять американці в свій День незалежності та рецепт корисного картопляного салату від www.eatthis.com – нижче.

Головні страви в День незалежності США

У День незалежності американці обирають просту їжу

Традиційно американці виходять на пікніки, щоби приготувати барбекю – курку, яловичину, крильця, кукурудзу.

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А поки це все готується, святкують з хот-догами, гамбургами, запеченими в духовці бобовими. Із салатів – це насамперед картопляні, можуть бути з макаронами.

З напоїв – різні лимонади, дуже часто з кавуном. Обов'язковий десерт. Це бісквіт, прикрашений кремом та декорований ягодами у вигляді прапора США.

До речі, серветки та посуд намагаються підбирати відповідно до кольорів їхнього прапора.

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Корисний картопляний салат

Корисний картопляний салат

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • сіль, перець;
  • яйця – 3 шт.;
  • солоні огірки;
  • винний оцет;
  • йогурт або сметана – для заправки;
  • редис;
  • зелень;
  • гірчиця;
  • копчена паприка.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити в підсоленій воді. нарізати кубиком.
  2. У салатниці з'єднати з нарізаними солоними огірками, зеленню, яйцями, редисом.
  3. З'єднати сметану з гірчицею та винним оцтом, заправити салат.
  4. Приправити сіллю та перцем, посипати паприкою.

Тут зібрано п'ять цікавих добавок у хот-доги, які зроблять їх святковими.