Що їдять американці в свій День незалежності та рецепт корисного салату (фото)

У США День незалежності святкують 4 липня. Під час війни Штати надають нам величезну підтримку, ми не могли обійти цей день і не познайомитися з гастрономічними традиціями американців.
До речі, про цікаву їжу Польщі, нашого друга також, ми розповідали раніше.
Що готують у США на День незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні
Отже, що їдять американці в свій День незалежності та рецепт корисного картопляного салату від www.eatthis.com – нижче.
Головні страви в День незалежності США
Традиційно американці виходять на пікніки, щоби приготувати барбекю – курку, яловичину, крильця, кукурудзу.
А поки це все готується, святкують з хот-догами, гамбургами, запеченими в духовці бобовими. Із салатів – це насамперед картопляні, можуть бути з макаронами.
З напоїв – різні лимонади, дуже часто з кавуном. Обов'язковий десерт. Це бісквіт, прикрашений кремом та декорований ягодами у вигляді прапора США.
До речі, серветки та посуд намагаються підбирати відповідно до кольорів їхнього прапора.
Корисний картопляний салат
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- сіль, перець;
- яйця – 3 шт.;
- солоні огірки;
- винний оцет;
- йогурт або сметана – для заправки;
- редис;
- зелень;
- гірчиця;
- копчена паприка.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в підсоленій воді. нарізати кубиком.
- У салатниці з'єднати з нарізаними солоними огірками, зеленню, яйцями, редисом.
- З'єднати сметану з гірчицею та винним оцтом, заправити салат.
- Приправити сіллю та перцем, посипати паприкою.
Тут зібрано п'ять цікавих добавок у хот-доги, які зроблять їх святковими.