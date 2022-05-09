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5 цікавих добавок у хот-доги, щоб зробити їх святковою закускою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 травня, 12:24
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Зазвичай ми використовуємо гірчицю, майонез та кетчуп. Але є продукти, які перетворять найпростіший хот-дог на щось незвичайне
Добавки до хот-догів
Добавки до хот-догів

Сосиски стали головним інгредієнтом вуличної їжі в багатьох країнах не просто так. Це зручно та ситно, вони поєднуються практично з усім. У Німеччині їхньому карівурсту навіть присвячений музей, цієї вуличної їжі з'їдається сотні мільйонів штук.

Але найголовніший і для багатьох улюблених фастфуд, який легко відтворити в домашніх умовах – це хот-доги. Зазвичай ми кладемо майонез та кетчуп, іноді мариновані огірки та зелень.

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Але є добавки, які ви, напевно, не використовували та які зроблять ваші хот-доги незабутніми.

Варіянти топінгів із сайту Мashed.com.

Картопляні чипси або мексиканський стиль

Хот-дог з чипсами
Хот-дог з чипсами

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Вони чудово доповнять ваш улюблений соус до хот-догу. Тут важливо враховувати смаки чипсів, краще, якщо вони будуть без добавок.

Далі все просто – подрібніть чипси та посипте на соус.

Як легко та просто зробити картопляні чипси в домашніх умовах – читайте тут.

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Фета, помідори та оливки або грецький стиль

Хот-дог з оливками та фетою
Хот-дог з оливками та фетою

Якщо помідори великі, наріжте середніми кубиками. Фету можна розламати руками, а оливки зручніше їсти, коли вони без кісточок. Усі ці інгредієнти додавайте за смаком.

Квашена капуста або корейський стиль

Хот-дог з капустою
Хот-дог з капустою

Тут, швидше, йдеться про кімчі. Якщо кімчі немає, можна використовувати нашу рідну квашену капусту.

Можливо, вам не знадобляться мариновані огірки, якщо різка капуста.

Смажена або карамелізована цибуля, французький стиль

Хот-дог зі смаженою цибулею
Хот-дог зі смаженою цибулею

Карамелізовану цибулю часто використовують при подачі та в безлічі рецептів французи. Його можна просто обсмажити до золотавості або в процесі додати цукор або трохи вершкового масла в процесі.

Чотири способи смачно посмажити цибулю читайте в цьому матеріялі.

Ананас або гавайський стиль

Хот-дог з ананасами
Хот-дог з ананасами

Це один з найважливіших інгредієнтів Гаваїв. Йдеться про консервований. Він солодкуватий і якщо любите цікаві поєднання, спробуйте приготувати хот-дог разом з ананасом.

Тут дізнаєтесь, як приготувати турецьку картоплю кумпир, головний місцевий фастуд.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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