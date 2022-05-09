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5 интересных добавок в хот-доги, чтобы сделать их праздничной закуской

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 мая, 12:24
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Обычно мы используем горчицу, майонез и кетчуп. Но есть продукты, которые превратят самый простой хот-дог во что-то необычное
Добавки к хот-догам
Добавки к хот-догам

Сосиски стали главным ингредиентом уличной еды во многих странах не просто так. Это удобно и сытно, они сочетаются практически со всем. В Германии их карривурсту даже посвящен музей, этой уличной еды съедается сотни миллионов штук.

Но самый главный и для многих любимый фастфуд, который легко воссоздать в домашних условиях, – это хот-доги. Обычно мы кладем майонез и кетчуп, иногда маринованные огурцы и зелень.

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Но есть добавки, которые вы наверняка не использовали и которые сделают ваши хот-доги незабываемыми.

Варианты топпингов с сайта Мashed.com.

Картофельные чипсы или мексиканский стиль

Хот-дог с чипсами
Хот-дог с чипсами / Фото: www.mashed.com

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Они отлично дополнят ваш любимый соус к хот-догу. Здесь важно учитывать вкусы чипсов, лучше, если они будут без добавок.

Дальше все просто – измельчите чипсы и посыпьте на соус.

Как просто и легко сделать картофельные чипсы в домашних условиях – читайте здесь.

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Фета, помидоры и оливки или греческий стиль

Хот-дог с оливками и фетой
Хот-дог с оливками и фетой / Фото: www.mashed.com

Если помидоры крупные, нарежьте их средними кубиками. Фету можно разломать руками, а оливки удобнее есть, когда они без косточек. Все эти ингредиенты добавляйте по вкусу.

Квашеная капуста или корейский стиль

Хот-дог с капустой
Хот-дог с капустой / Фото: www.mashed.com

Здесь, скорее, речь идут о кимчи. Если кимчи нет, то можно использовать нашу родную квашеную капусту.

Возможно, вам не понадобятся маринованные огурцы, если капуста резкая.

Жареный или карамелизированный лук, французский стиль

Хот-дог с жареным луком
Хот-дог с жареным луком / Фото: www.mashed.com

Карамелизированный лук часто используют при подаче и во множестве рецептов французы. Его можно просто обжарить до золотистости или в процессе добавить сахар ил немного сливочного масла в процессе.

Четыре способа вкусно пожарить лук читайте в этом материале.

Ананас или гавайский стиль

Хот-дог с ананасами
Хот-дог с ананасами / Фото: www.mashed.com

Это один из важнейших ингредиентов Гавайев. Речь идет о консервированном. Он сладковатый и если любите интересные сочетания, то попробуйте приготовить хот-дог вместе с ананасом.

Здесь узнаете, как приготовить турецкую картошку кумпир, главный местный фастуд.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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