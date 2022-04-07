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Как сделать домашние чипсы в микроволновке и сковороде

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 апреля, 11:20
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После того, как натрете картофель, его нужно промыть в холодной воде. Если будете готовить в сковороде, то специи добавляются, когда чипсы еще горячие
Вкусные домашние чипсы - как приготовить в микроволновке и на сковороде
Вкусные домашние чипсы - как приготовить в микроволновке и на сковороде / Фото: freepik.com

Картофельные чипсы – классический представитель снэков. Несмотря на калорийность, можно их позволить себе хотя бы изредка.

О том, как сделать гамбургер от котлеты до соуса биг тейсти, мы писали. Так почему бы не сделать чипсы и не порадовать близких?

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Сделать это можно в сковороде и в микроволновке

Перед тем, как готовить чипсы, нужно промыть картофель в воде
Перед тем, как готовить чипсы, нужно промыть картофель в воде / Фото: pexels.com

Для микроволновки картофель нужно натереть, толщина слайса – не больше миллиметра-двух.

Промойте картофель несколько раз до прозрачности воды, чтобы избавиться от крахмала.

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В глубокую тарелку выложите будущие чипсы, добавьте немного растительного масла и перемешайте.

Теперь нужно выложить картофель на пергамент, посолить и добавить любимые специи.

Отправляйте в микроволновку на 3-5 минут при мощности 800 Вт.

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Для чипсов на сковороде та же процедура. Только в растительном масле их перемешивать не нужно.

После того, как вы натерли картофель и промыли, разложите слайсы и промокните салфеткой со всех сторон.

Теперь нужно хорошо разогреть масло. Картофель в сковороду нужно забрасывать партиями и жарить до золотистого цвета.

Выложить на салфетку. Еще к горячим чипсам добавить специи по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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