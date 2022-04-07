Как сделать домашние чипсы в микроволновке и сковороде

После того, как натрете картофель, его нужно промыть в холодной воде. Если будете готовить в сковороде, то специи добавляются, когда чипсы еще горячие

Вкусные домашние чипсы - как приготовить в микроволновке и на сковороде / Фото: freepik.com

Картофельные чипсы – классический представитель снэков. Несмотря на калорийность, можно их позволить себе хотя бы изредка.

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Сделать это можно в сковороде и в микроволновке

Перед тем, как готовить чипсы, нужно промыть картофель в воде / Фото: pexels.com

Для микроволновки картофель нужно натереть, толщина слайса – не больше миллиметра-двух.

Промойте картофель несколько раз до прозрачности воды, чтобы избавиться от крахмала.

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В глубокую тарелку выложите будущие чипсы, добавьте немного растительного масла и перемешайте.

Теперь нужно выложить картофель на пергамент, посолить и добавить любимые специи.

Отправляйте в микроволновку на 3-5 минут при мощности 800 Вт.

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Для чипсов на сковороде та же процедура. Только в растительном масле их перемешивать не нужно.

После того, как вы натерли картофель и промыли, разложите слайсы и промокните салфеткой со всех сторон.

Теперь нужно хорошо разогреть масло. Картофель в сковороду нужно забрасывать партиями и жарить до золотистого цвета.

Выложить на салфетку. Еще к горячим чипсам добавить специи по вкусу.