Як зробити домашні чипси в мікрохвильовці та сковороді

Після того, як натрете картоплю, її треба промити в холодній воді. Якщо готуватимете в сковороді, то спеції додаються, коли чипси ще гарячі

Смачні домашні чипси - як приготувати в мікрохвильовці та на сковороді / Фото: freepik.com

Картопляні чипси – класичний представник снеків. Попри калорійність, можна їх дозволити собі хоча б зрідка.

Про те, як зробити гамбургер від котлети до соусу біґ тейсті, ми писали. То чому не зробити чипси та не потішити близьких?

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Зробити це можна в сковороді та в мікрохвильовці

Перед тим, як готувати чипси, потрібно промити картоплю у воді / Фото: pexels.com

Для мікрохвильовки картоплю потрібно натерти, завтовшки слайс має бути не більше міліметра-двох.

Промийте картоплю кілька разів до прозорості води, щоби позбутися крохмалю.

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У глибоку тарілку викладіть майбутні чипси, додайте трохи олії та перемішайте.

Тепер потрібно викласти картоплю на пергамент, посолити та додати улюблені спеції.

Відправляйте в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин за потужності 800 Вт.

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Для чипсів на сковороді така ж процедура. Тільки в олії їх перемішувати не потрібно.

Після того, як ви натерли картоплю та промили, розкладіть слайси й промокніть серветкою з усіх боків.

Тепер добре розігрійте олію. Картоплю в сковороду треба закидати партіями й смажити до золотавого кольору.

Викласти на серветку. Ще до гарячих чіпсів додати спеції за смаком.