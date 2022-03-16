Домашній майонез за дві хвилини – рецепти з яйцем і на рідині з-під горошку

Рецептів нашого улюбленого майонезу існує десятки. Його сьогодні роблять на авокадо й навіть на яблуках.
Ці два рецепти традиційні, їх можна використовувати для борщу, салатів та запікання.
Робитимете майонез з яйцем – воно має бути кімнатної температури. У процесі збивання не треба піднімати блендер.
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Домашній майонез із яйцем
Інгредієнти:
- олія – 180 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор, сік лимона, гірчиця – по 1 ч. л.;
- оцет 9% – 0,5 ч. л.
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- У олію вбити яйце. Додати сіль та цукор, перець та гірчицю.
- Влити оцет та збити блендером.
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Домашній майонез із рідиною з консервованого горошку
Інгредієнти:
- рідина з-під консервованого горошку -135 мл;
- олія – 350 мл;
- гірчиця, оцет 9% – по 1 ч. л.;
- цукор, сіль – по 0,5 ч. л.
Як приготувати:
- У рідину з-під горошку додати сіль, цукор, гірчицю.
- Трохи збити блендером до білого кольору. Додати оцет, олію частинами, взбиваючи.
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