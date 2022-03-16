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Домашній майонез за дві хвилини – рецепти з яйцем і на рідині з-під горошку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 березня, 11:12
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Тобто один рецепт буде пісним. Дуже важлива олія, вона має бути з неяскраво вираженим запахом та смаком
Домашній майонез
Домашній майонез / Фото: Инстаграм

Рецептів нашого улюбленого майонезу існує десятки. Його сьогодні роблять на авокадо й навіть на яблуках.

Ці два рецепти традиційні, їх можна використовувати для борщу, салатів та запікання.

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Робитимете майонез з яйцем – воно має бути кімнатної температури. У процесі збивання не треба піднімати блендер.

Домашній майонез із яйцем

Інгредієнти:

  • олія – 180 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор, сік лимона, гірчиця – по 1 ч. л.;
  • оцет 9% – 0,5 ч. л.
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. У олію вбити яйце. Додати сіль та цукор, перець та гірчицю.
  2. Влити оцет та збити блендером.

Тут читайте, як замісити тісто для піци на майонезі за 5 хвилин.

Домашній майонез із рідиною з консервованого горошку

Інгредієнти:

  • рідина з-під консервованого горошку -135 мл;
  • олія – 350 мл;
  • гірчиця, оцет 9% – по 1 ч. л.;
  • цукор, сіль – по 0,5 ч. л.

Як приготувати:

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  1. У рідину з-під горошку додати сіль, цукор, гірчицю.
  2. Трохи збити блендером до білого кольору. Додати оцет, олію частинами, взбиваючи.

Тут дивіться, як авторка рецепта Ольга Матвій готує пісний майонез.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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