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Домашні бульйонні кубики – одного достатньо для двох літрів супу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 квітня, 12:20
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Це не овочеві, а м'ясні бульйонні кубики. Вірніше, до овочів потрібно додати куряче філе. Заморожувати можна у формах для льоду
Як приготувати бульйонні кубики
Як приготувати бульйонні кубики / Фото: www.bioanalyt.com

Смачний суп починається з правильно звареного бульйону, тут є свої правила. Швидкий суп починається з бульйонних кубиків, саме домашніх бульйонних кубиків.

Тут не буде консервантів та підсилювачів смаку, лише натуральні продукти.

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Використовується корінь селери, можна замінити коренем петрушки.

Після того як бульйонні кубики пройдуть перший етап заморозки, їх потрібно загорнути порційно в плівку або фольгу та зберігати в морозилці.

Один такий кубик – два літри смачного та швидкого супу.

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Рецепт з каналу Смачно і корисно.

Домашні бульйонні кубики

Домашні бульйонні кубики
Домашні бульйонні кубики / Фото: instagram.com/stephanie_vgs45

Інгредієнти:

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  • куряче філе – 1 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • корінь селери – 200 г;
  • морква – 3-4 шт.;
  • часник – 3-4 зуб.;
  • петрушка – 50 г;
  • олія – 1 ст. л.;
  • вода – 100 мл;
  • сіль – 2,5 ст. л.;
  • куркума – 1 ч. л.

Якщо любите квасолю, приготуйте наваристий грецький суп фасолоду.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати кубиками. Цибулю, моркву та селеру нарізати середніми кубиками.
  2. Часник та петрушку злегка подрібнити.
  3. Добре розігріти олію та обсмажити цибулю до напівпрозорості. Додати філе та обсмажити до напівготовності курки 5-7 хвилин.
  4. Додати моркву та корінь селери, обсмажити 2-3 хвилини.
  5. Залити водою і тушкувати під кришкою 15-20 хвилин. Додати часник, накрити та залишити на 20 секунд.
  6. Додати до маси всі спеції, петрушку та подрібнити масу блендером.
  7. Розкласти масу за формами або контейнер. Висота заготівлі близько одного сантиметра. Має вийти 24 кубики.
  8. Накрити харчовою плівкою в контакт.
  9. Відправити заготівлі в морозилку на дві години. Витягти з форми та кожен кубик загорнути у фольгу або харчову плівку. Зберігати в морозилці.

Весь докладний процес приготування дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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