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Як зварити прозорий ароматний бульйон – 5 важливих правил

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 січня, 15:30
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З чого бульйон не варився б, його потрібно заливати чистою холодною водою. Якщо м'ясо на кістці, то води потрібно більше з розрахунку 1:3. Допоможе "освітлити" бульйон лимонний сік та білок яйця
5 правил для смачного та прозорого бульйону
5 правил для смачного та прозорого бульйону / Фото: Depositphotos

Після свят, коли на столі було багато всього і воно жирне, на допомогу приходить бульйон.

Його завдання – допомогти шлунку отямитись і в цілому розвантажити організм. І бажано, щоб він був красивого золотавого кольору та ароматний.

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Бульйон можна випити просто так або приготувати на ньому свій улюблений суп. Про те, як це зробити максимально смачно, ми теж розповідали.

Нижче зібрано поради досвідчених господарок, які досягли досконалості у приготуванні бульйону.

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Золоті правила для смачного бульйону

Бульйон потрібно варити на дуже повільному вогні
Бульйон потрібно варити на дуже повільному вогні / Фото: pexels.com

  1. Усе, що потрапить до нього, – м'ясо, риба та овочі – має бути добре вимито. З риби треба прибрати згустки крові, луску, з м'яса – жир, прожилки.
  2. Продукти потрібно заливати холодною водою, готувати на повільному вогні та не допускати сильного кипіння.
  3. Піну прибирати не лише з поверхні, а й зі стінок каструлі за допомогою змоченої серветки. Якщо піна осіла на дно, потрібно додати трохи холодної води, піна має піднятися нагору.
  4. М'ясо на кістці потребує більше води. Правильна пропорція: 1 кг на 3,5 літра води.
  5. Для овочевого бульйону можна використовувати зів'ялі овочі. Смачніше, якщо перед варінням їх або обсмажити на сковороді, або трохи запекти.

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Що допоможе "освітлити" бульйон?

Сік лимона висвітлить помутнілий бульйон
Сік лимона висвітлить помутнілий бульйон / Фото: pexels.com

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Це всім відома очищена цибулина. Також прозорість бульйону повернуть сік лимона, його потрібно вводити частинами, і збитий з невеликою кількістю води білок яйця.

Цю суміш треба ввести в бульйон – і вона вбере залишки піни, з якими не вдалося впоратися.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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