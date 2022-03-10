Готується у сковороді, замішується на майонезі – рецепт тіста для піци за 5 хвилин

Тісто замішується за допомогою виделки, важливо добре розбити грудочки. Томатна паста або кетчуп, начинка викладаються на тісто одразу ж

Піца на сковороді за 5 хвилин / Фото: freepik.com

Найскладніші рецепти можна трансформувати в дуже прості та швидкі. За наявності листів для лазаньї та грибів, її теж можна приготувати у сковороді.

Це ж стосується і цієї піци. Для тіста потрібні сметана та майонез.

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Начинка – на ваш розсуд. Вона викладається одразу ж, щойно тісто буде розподілено у сковороді.

Піца на сковороді

Піца на сковороді / Фото: foxeslovelemons.com

Інгредієнти:

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по 4 ст. л. сметани, майонезу;

2 яйця;

олія;

9 ст. л. борошна.

І ще один рецепт піци-п'ятихвилинки дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

Яйця збити, додати борошно, перемішати. Додати сметану та майонез, замісити тісто за допомогою виделки. Має бути рідке тісто. Викласти на сковороду з олією. І розподілити по сковороді. Середина тіста має бути тоншою. Зверху розподілити томатну пасу або кетчуп. Викласти начинку. Готувати на повільному вогні 15-20 хвилин.

Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цієї піци.