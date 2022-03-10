Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Готується у сковороді, замішується на майонезі – рецепт тіста для піци за 5 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 10:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тісто замішується за допомогою виделки, важливо добре розбити грудочки. Томатна паста або кетчуп, начинка викладаються на тісто одразу ж
Піца на сковороді за 5 хвилин
Піца на сковороді за 5 хвилин / Фото: freepik.com

Найскладніші рецепти можна трансформувати в дуже прості та швидкі. За наявності листів для лазаньї та грибів, її теж можна приготувати у сковороді.

Це ж стосується і цієї піци. Для тіста потрібні сметана та майонез.

Реклама

Начинка – на ваш розсуд. Вона викладається одразу ж, щойно тісто буде розподілено у сковороді.

Піца на сковороді

Піца на сковороді
Піца на сковороді / Фото: foxeslovelemons.com

Інгредієнти:

Реклама
  • по 4 ст. л. сметани, майонезу;
  • 2 яйця;
  • олія;
  • 9 ст. л. борошна.

І ще один рецепт піци-п'ятихвилинки дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Яйця збити, додати борошно, перемішати.
  2. Додати сметану та майонез, замісити тісто за допомогою виделки. Має бути рідке тісто.
  3. Викласти на сковороду з олією. І розподілити по сковороді. Середина тіста має бути тоншою.
  4. Зверху розподілити томатну пасу або кетчуп. Викласти начинку.
  5. Готувати на повільному вогні 15-20 хвилин.

Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цієї піци.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти