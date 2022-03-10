Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Без молока и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Постные блюда

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Готовится в сковороде, замешивается на майонезе – рецепт теста для пиццы за 5 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 10:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тесто замешивается с помощью вилки, важно хорошо разбить комочки. Томатная паста или кетчуп, начинка выкладываются на тесто сразу же
Пицца на сковороде за 5 минут
Пицца на сковороде за 5 минут / Фото: freepik.com

Самые сложные рецепты можно трансформировать в очень простые и быстрые. При наличии листов для лазаньи и грибов, ее тоже можно приготовить в сковороде.

То же самое касается и этой пиццы. Для тесто нужны сметана и майонез.

Реклама

Начинка – на ваше усмотрение. Она выкладывается сразу же, как только тесто будет распределено в сковороде.

Пицца на сковороде

Пицца на сковороде
Пицца на сковороде / Фото: foxeslovelemons.com

Ингредиенты:

Реклама
  • по 4 ст. л. сметаны, майонеза;
  • 2 яйца;
  • растительное масло;
  • 9 ст. л. муки.

И еще один рецепт пиццы-пятиминутки узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить, добавить муку, перемешать.
  2. Добавить сметану и майонез, замесить тесто с помощью вилки. Должно получиться жидкое тесто.
  3. Выложить на сковороду с растительным маслом. И распределить по сковороде. Середина теста должна быть тоньше.
  4. Сверху распределить томатную пасут или кетчуп. Выложить начинку.
  5. Готовить на очень медленном огне 15-20 минут.

Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для этой пиццы.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять