Готовится в сковороде, замешивается на майонезе – рецепт теста для пиццы за 5 минут

Самые сложные рецепты можно трансформировать в очень простые и быстрые. При наличии листов для лазаньи и грибов, ее тоже можно приготовить в сковороде.
То же самое касается и этой пиццы. Для тесто нужны сметана и майонез.
Начинка – на ваше усмотрение. Она выкладывается сразу же, как только тесто будет распределено в сковороде.
Далее по теме
Пицца на сковороде
Ингредиенты:
- по 4 ст. л. сметаны, майонеза;
- 2 яйца;
- растительное масло;
- 9 ст. л. муки.
И еще один рецепт пиццы-пятиминутки узнаете здесь.
Как приготовить:
- Яйца взбить, добавить муку, перемешать.
- Добавить сметану и майонез, замесить тесто с помощью вилки. Должно получиться жидкое тесто.
- Выложить на сковороду с растительным маслом. И распределить по сковороде. Середина теста должна быть тоньше.
- Сверху распределить томатную пасут или кетчуп. Выложить начинку.
- Готовить на очень медленном огне 15-20 минут.
Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для этой пиццы.