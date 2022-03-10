Готовится в сковороде, замешивается на майонезе – рецепт теста для пиццы за 5 минут

Тесто замешивается с помощью вилки, важно хорошо разбить комочки. Томатная паста или кетчуп, начинка выкладываются на тесто сразу же

Пицца на сковороде за 5 минут / Фото: freepik.com

Самые сложные рецепты можно трансформировать в очень простые и быстрые. При наличии листов для лазаньи и грибов, ее тоже можно приготовить в сковороде.

То же самое касается и этой пиццы. Для тесто нужны сметана и майонез.

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Начинка – на ваше усмотрение. Она выкладывается сразу же, как только тесто будет распределено в сковороде.

Пицца на сковороде

Пицца на сковороде / Фото: foxeslovelemons.com

Ингредиенты:

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по 4 ст. л. сметаны, майонеза;

2 яйца;

растительное масло;

9 ст. л. муки.

И еще один рецепт пиццы-пятиминутки узнаете здесь.

Как приготовить:

Яйца взбить, добавить муку, перемешать. Добавить сметану и майонез, замесить тесто с помощью вилки. Должно получиться жидкое тесто. Выложить на сковороду с растительным маслом. И распределить по сковороде. Середина теста должна быть тоньше. Сверху распределить томатную пасут или кетчуп. Выложить начинку. Готовить на очень медленном огне 15-20 минут.

Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для этой пиццы.