Грибная лазанья на сковороде – самый быстрый рецепт

Грибная лазанья / Фото: www.bonappetit.com
Классическая лазанья с мясом и болоньезе – процесс несколько кропотливый, блюдо запекается. Эта, грибная, готовится в одной сковороде.
Бешамель делать тоже не придется – молоко или сметана будет обжариваться с луком и чесноком. Если хотите более красивую корочку, отправьте лазанью на несколько минут в духовку.
Рецепт с сайта Вonappetit.com.
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Грибная лазанья
Ингредиенты:
- 300 г грибов;
- луковица;
- 3 зуб. чеснока;
- 2 ст. л. муки;
- 250 мл молока;
- лимон;;
- сыр;
- 50 г кефир или сметана;
- листы лазаньи, разломанная пополам;
- соль, перец, специи.
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Как приготовить:
- В большой глубокой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла. Добавьте грибы и готовьте, не перемешивая, 4 минуты. Приправьте солью и готовьте, периодически помешивая, 5–7 минут. Выложите на тарелку и добавьте тимьян.
- Обжарьте в этой же сковороде нарезанный лук и измельченный лук. Добавьте муку и жарьте около 1 минуты.
- Добавьте молоко, специи по вкусу и 200 мл воды, натрите в сковороду немного цедры лимона. Готовьте 5-7 минут.
- Уменьшите огонь до минимума, добавьте сметану или молоко и перемешайте. Листы лазаньи поломайте и выложите в сковороду третью часть. Затем – третью часть грибов. И так далее. Сверху должны оказаться грибы.
- Накройте крышкой или фольгой и готовьте 15 минут. Перед подачей посыпьте тертым сыром.