Домашний майонез за две минуты – рецепты с яйцом и на жидкости из-под горошка

Рецептов нашего любимого майонеза существует десятки. Его сегодня делают на авокадо и даже на яблоке.
Эти два рецепта больше традиционные, их можно использовать для борща, салатов и запекания.
Будете делать майонез с яйцом – оно должно быть комнатной температуры. В процессе взбивания не нужно поднимать блендер.
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Домашний майонез с яйцом
Ингредиенты:
- растительное масло – 180 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар, сок лимона, горчица – по 1 ч. л.;
- уксус 9% – 0,5 ч. л.
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- В растительное масло вбить яйцо. Добавить соль и сахар, перец и горчица.
- Влить уксус и взбить блендером.
Здесь читайте, как замесить тесто для пиццы на майонезе за 5 минут.
Домашний майонез с жидкостью из консервированного горошка
Ингредиенты:
- жидкость из под консервированного горошка -135 мл;
- растительное масло – 350 мл;
- горчица, уксус 9% – по 1 ч. л.;
- сахар, соль – по 0,5 ч. л.
Как приготовить:
- В жидкость из-под горошка добавить соль, сахар, горчицу.
- Немного взбить блендером до белого цвета. Добавить уксус, масло частями, взбивая.
Здесь смотрите, как автор рецепта Ольга Матвей готовит постный майонез.