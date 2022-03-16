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Домашний майонез за две минуты – рецепты с яйцом и на жидкости из-под горошка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 марта, 11:12
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То есть один рецепт будет постным. Очень важно растительное масло, оно не должно быть с ярко выраженным запахом и вкусом
Домашний майонез
Домашний майонез / Фото: Инстаграм

Рецептов нашего любимого майонеза существует десятки. Его сегодня делают на авокадо и даже на яблоке.

Эти два рецепта больше традиционные, их можно использовать для борща, салатов и запекания.

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Будете делать майонез с яйцом – оно должно быть комнатной температуры. В процессе взбивания не нужно поднимать блендер.

Домашний майонез с яйцом

Ингредиенты:

  • растительное масло – 180 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар, сок лимона, горчица – по 1 ч. л.;
  • уксус 9% – 0,5 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. В растительное масло вбить яйцо. Добавить соль и сахар, перец и горчица.
  2. Влить уксус и взбить блендером.

Здесь читайте, как замесить тесто для пиццы на майонезе за 5 минут.

Домашний майонез с жидкостью из консервированного горошка

Ингредиенты:

  • жидкость из под консервированного горошка -135 мл;
  • растительное масло – 350 мл;
  • горчица, уксус 9% – по 1 ч. л.;
  • сахар, соль – по 0,5 ч. л.

Как приготовить:

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  1. В жидкость из-под горошка добавить соль, сахар, горчицу.
  2. Немного взбить блендером до белого цвета. Добавить уксус, масло частями, взбивая.

Здесь смотрите, как автор рецепта Ольга Матвей готовит постный майонез.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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