Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Смажимо до скоринки

Тісто за 10 хвилин

Швидкий десерт

Домашні дріжджі

Швидкий обід
СЬОГОДНІ Їжа

Як посмажити цибулю до золотавості – 4 різних способи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 12:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Смажити цибулю можна на олії та вершковому маслі або без них. Хрумку цибулю соліть наприкінці, цибулю для супів – на самому початку
Як смачно посмажити цибулю
Як смачно посмажити цибулю / Фото: Колаж: Сьогодні, pexels.com

Без добре приготовленої цибулі неможливі ані перші страви, ані гарніри. Обсмажена в правильному клярі цибуля – універсальна закуска.

А, наприклад, вона, обсмажена з борошном, – це цілком повноцінний гарнір.

Реклама

Щоб було смачно, цибуля має бути соковитою та непідмороженою.

Смажити її можна на олії та без неї, до легкої золотавості й до хрумкої.

Як смажити цибулю для супів-пюре

Сковороду з олією розігрійте на середньому вогні. Завтовшки шар з цибулі має бути не більше одного сантиметра.

Реклама

Обсмажуйте на середньому вогні до прозорості кілька хвилин. Тільки тепер цибулю можна перемішати.

Солити таку цибулю треба на самому початку смаження. Так вона пустить сік і не засмажиться. Тобто буде прозорою та м'якою.

Наприкінці приготування можна додати трохи вершкового масла, спеції та ще раз злегка обсмажити.

Реклама

Тут дізнаєтеся, як просто і швидко замаринувати цибулю.

Як смажити хрустку цибулю

Для цього овоч потрібно нарізати кільцями та півкільцями. У сковороді має бути більше олії, ніж зазвичай.

Цибулю закидаємо в добре розігріту олію, вона має практично плавати в ній. Обсмажуйте 4-5 хвилин. Солити хрустку цибулю потрібно наприкінці приготування.

Після смаження цибулю викладіть на серветку.

Як смажити цибулю без олії та вершкового масла

Сковороду розігрійте на середньому вогні, викладіть цибулю, накрийте кришкою та готуйте, не перемішуючи, кілька хвилин.

Потім потрібно зняти кришку й готувати до легкої золотавості. Додайте кілька ложок гарячої води, перемішайте та доведіть до готовності.

Тут знайдете рецепт вечері за 10 хвилин, потрібні макарони, тушене м'ясо та цибуля.

Як смажити цибулю з борошном

Для цього способу використовується вершкове масло та олія. Усе це потрібно розігріти на сковороді, додати цибулю, шар її має бути завтовшки один сантиметр.

Смажити потрібно під кришкою, періодично помішуючи. Коли цибуля злегка зарум'яниться, потрібно додати борошно з розрахунку: одна столова ложка на одну цибулину.

Тепер трохи збільшіть вогонь, готуйте, постійно перемішуючи. Солити таку цибулю потрібно наприкінці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарна швидка допомога
Рятуємо пересолене
Як виправити
Любиш українську кухню?
Стародавній рецепт
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Водоліям
Дізнатися страву
Секрети свіжості
Як зберігати брокколі?
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Контроль якості
Перевірити свіжість молока
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Гамбургер як у McDonalds
Хакнути

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти