Хрумкі цибульні кільця – простий рецепт улюблених снеків

Цибульні кільця з розряду хрустких закусок, які можна подавати у якості гарніру. Якщо любите картоплю, то обов'язково спробуйте зробити симпатичні завитки. Це як чіпси, тільки соковитіше.
Цікаво, що при всій своїй простоті, цибульні кільця – їжа з віком, про них знали ще на початку 19-го століття.
Тоді в Британії цибулю, нарізану кільцями, мачали в кляр з пармезаном і смажили на розтопленому жирі.
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Згодом між американськими закусочними час від часу виникали суперечки, хто першим придумав цибульні кільця.
Зараз це справді універсальна закуска. Ну й абсолютно бюджетна безперечно.
Перед тим, як опускати кільця в олію, прогрійте її на повільному вогні. Не можна, щоб вона димилася, інакше закуска буде з гіркотою.
Рецепт зі сторінки recep_t2021.
Цибульні кільця
Інгредієнти:
- цибуля – 3 шт.;
- борошно – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- панірувальні сухарі – 150 г
- соняшникова олія – 200-300 мл.
Тут дізнаєтеся, як миттєво замаринувати та отримати потім хрумку капусту.
Як приготувати;
- Цибулю нарізати великими кільцями та розібрати на частини.
- Опустити кожне кільце спочатку в борошно, потім в яйце та панірувальні сухарі.
- Розігріти олію впродовж декількох хвилин, викласти кільця цибулі, обсмажити з двох боків до золотавого кольору на повільному вогні.
- Викласти на паперовий рушник. Подавати гарячими.