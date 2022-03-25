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Хрумкі цибульні кільця – простий рецепт улюблених снеків

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25 березня, 10:24
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Дуже важливо, щоб цибуля не гірчила і була соковитою. Злгека прогрійте олію перед тим, як кільця почнуть смажитися
Цибулеві кільця в клярі
Цибулеві кільця в клярі / Фото: instagram.com/pav_lala/

Цибульні кільця з розряду хрустких закусок, які можна подавати у якості гарніру. Якщо любите картоплю, то обов'язково спробуйте зробити симпатичні завитки. Це як чіпси, тільки соковитіше.

Цікаво, що при всій своїй простоті, цибульні кільця – їжа з віком, про них знали ще на початку 19-го століття.

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Тоді в Британії цибулю, нарізану кільцями, мачали в кляр з пармезаном і смажили на розтопленому жирі.

Згодом між американськими закусочними час від часу виникали суперечки, хто першим придумав цибульні кільця.

Зараз це справді універсальна закуска. Ну й абсолютно бюджетна безперечно.

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Перед тим, як опускати кільця в олію, прогрійте її на повільному вогні. Не можна, щоб вона димилася, інакше закуска буде з гіркотою.

Рецепт зі сторінки recep_t2021.

Цибульні кільця

Цибульні кільця в фритюрі
Цибульні кільця в фритюрі / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

  • цибуля – 3 шт.;
  • борошно – 100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • панірувальні сухарі – 150 г
  • соняшникова олія – 200-300 мл.

Тут дізнаєтеся, як миттєво замаринувати та отримати потім хрумку капусту.

Як приготувати;

  1. Цибулю нарізати великими кільцями та розібрати на частини.
  2. Опустити кожне кільце спочатку в борошно, потім в яйце та панірувальні сухарі.
  3. Розігріти олію впродовж декількох хвилин, викласти кільця цибулі, обсмажити з двох боків до золотавого кольору на повільному вогні.
  4. Викласти на паперовий рушник. Подавати гарячими.

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