Хрумкі цибульні кільця – простий рецепт улюблених снеків

Дуже важливо, щоб цибуля не гірчила і була соковитою. Злгека прогрійте олію перед тим, як кільця почнуть смажитися

Цибулеві кільця в клярі / Фото: instagram.com/pav_lala/

Цибульні кільця з розряду хрустких закусок, які можна подавати у якості гарніру. Якщо любите картоплю, то обов'язково спробуйте зробити симпатичні завитки. Це як чіпси, тільки соковитіше.

Цікаво, що при всій своїй простоті, цибульні кільця – їжа з віком, про них знали ще на початку 19-го століття.

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Тоді в Британії цибулю, нарізану кільцями, мачали в кляр з пармезаном і смажили на розтопленому жирі.

Згодом між американськими закусочними час від часу виникали суперечки, хто першим придумав цибульні кільця.

Зараз це справді універсальна закуска. Ну й абсолютно бюджетна безперечно.

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Перед тим, як опускати кільця в олію, прогрійте її на повільному вогні. Не можна, щоб вона димилася, інакше закуска буде з гіркотою.

Рецепт зі сторінки recep_t2021.

Цибульні кільця

Цибульні кільця в фритюрі / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

цибуля – 3 шт.;

борошно – 100 г;

яйця – 2 шт.;

панірувальні сухарі – 150 г

соняшникова олія – 200-300 мл.

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Як приготувати;