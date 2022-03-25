Хрустящие луковые кольца – простой рецепт любимых снеков

Очень важно, чтобы лук не горчил и был сочным. Слегка прогрейте масло перед тем, как кольца начнут жариться

Луковые кольца в кляре / Фото: instagram.com/pav_lala/

Луковые кольца из разряда хрустящих закусок, которые можно подавать в качестве гарнира. Если любите картофель, то обязательно попробуйте сделать красивые завитушки. Это как чипсы, только сочнее.

Интересно, что при всей своей простоте, луковые кольца – еда с возрастом, о них знали еще в начале 19-го века.

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Тогда в Британии лук, нарезанный кольцами, обмакивали в кляр с пармезаном и жарили на растопленном жиру.

Уже со временем между американскими закусочными время от времени возникали споры, кто же первым придумал луковые кольца.

Сейчас это действительно универсальная закуска. Ну и абсолютно бюджетная бесспорно.

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Перед тем, как опускать кольца в масло, прогрейте его на медленном огне. Оно не должно дымиться, иначе закуска получится с горечью.

Рецепт со страницы recep_t2021.

Луковые кольца

Луковые кольца во фритюре / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

лук – 3 шт.;

мука – 100 г;

яйца – 2 шт.;

панировочные сухари – 150 г

подсолнечное масло – 200-300 мл.

Здесь узнаете, как моментально замариновать и получить потом хрустящую капусту.



Как приготовить;