Что ели казаки перед битвами – 6 адаптированных рецептов, и они удивляют

Об одном таком блюде – шпундре из свеклы и мяса – мы рассказывали. Шпундра была упомянута в "Энеиде" Котляревского.
Этот материал основан на дневниках гетманов Михаила Ханенко и Данилы Апостола, писателя Якова Маркевича. Это люди в свое время авторитетные и далеко не бедные. Можно предположить, что такой роскошный рацион был все-таки у высоких чинов.
Что ели казаки перед битвами - адаптированные рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня
Кроме домашней колбасы из баранины, казаки ели осетрину, причем перед приготовлением замачивали ее в воде минимум на сутки. Потом держали на льду. В нашем случае можно взять другую рыбу.
Стоит сказать, что и фрикасе тоже готовили. Только использовали не привычную для нас курицу, а баранину. Ее тушили в соусе из бульона, яичных желтков и сметаны.
Адаптированные рецепты блюд, которые ели казаки Запорожской Сечи
Колбаса из баранины
Взять задние бедра барана, выбрать жилы. Порезать мясо мелко, посолить, поперчить, добавить гвоздику, влить кубок рейнского вина (любого вина, скорее красного).
Начинить кишки, которые перед тем вычистить и промыть водой.
Маринованная осетрина с имбирем и розмарином
Осетра замочить в воде на сутки и больше. Порезать на крупные куски, слегка посолить и варить в уксусе. Чуть не доварив, вынуть и остудить.
В бочонке на дно выложить слой лука, порезанного кольцами, посыпать розмарином, имбирем и другими специями по желанию.
Положить слой осетрины и снова корнями (специями) посыпать, далее слой лука и специи. Так чередовать слои.
Залить уксусом и поставить на лед на 4 месяца. Затем достать осетрину и лук, рыбу обтереть, а раствор вылить. Рыбу и лук снова выложить слоями, залить свежим уксусом.
А как приготовить украинские вареники-гиганты, они называются гылуны, узнаете здесь.
Фрикасе из бараньих ножек
Отварить бараньи ножки, обжарить в масле с перцем, добавив мелко нарезанную петрушку и шампиньоны.
Фрикасе сопровождалось соусом из трех желтков, которые взбивали со сметаной и соком (бульоном). Его нужно было немного проварить.
Каракатица, обжаренная в оливковом масле с луком
Каракатицу отварить, порезать. Отдельно порезать лук и обжарить в оливковом масле.
К жареному луку положить нарезанную каракатицу, налить вина, добавить изюм. Приварить и подавать на стол.
Марципан
Нужно 225 граммов миндаля (полфунта), 140 г сахара (36 золотников) и измельчить их.
Добавить 2 белка, цитируем: "от куриных яиц", все хорошо перемешать. Разделить смесь на части, придать форму и запечь.
Квас
Взять щавель и, высушив столбцы (стебли), просеять через сито. Замесить на самом крепком уксусе, сделать хлебец и выпекать в печи как обычно.
Этот выпеченный хлебец разломить на куски, вложить в бочку и залить, например, суслом из солода или березовым соком, остатками пива из бочки, квасом или другим, но кислым.
Потом, как мы понимаем, нужно оставить будущий квас на несколько дней до готовности.