Что готовить в феврале – рецепт салата с брокколи, его можно есть круглосуточно

Февраль позволим себе назвать месяцем капусты. Если еще не попробовали курицу с кольраби в сметанном соусе, уделите внимание этому рецепту. Он того стоит.

Этот салат подходит для правильного питания, в нем есть шпинат и свежий огурец.

Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Максимально красивым блюдо выглядит с яйцами, сваренными вкрутую.

Фудблогер sdelaem__vkusno советует варить брокколи 2-3 минуты, так капуста будет хрустящей.

Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку

Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Ингредиенты:

150-200 г брокколи;

1 шт. огурец средний;

2 шт. яйца всмятку;

шпинат, красный лук.

Заправка:

4 ст. л. оливковое масло;

по 1 ч. л. винный уксус белый, горчица зернистая, арахисовая паста;

0,5 ч. л. мед;

соль.

Еще попробуйте суп-крем из корня сельдерея с грибами.



Как приготовить:

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