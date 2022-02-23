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Що готувати в лютому – рецепт салату з броколі, його можна їсти цілодобово

Ірина Маслова
23 лютого, 11:54
Ще в салат підуть свіжий огірок, шпинат і яйця, зварені некруто. У заправці є цікавий інгредієнт – арахісова паста, додавайте її за бажанням

Лютий дозволимо собі назвати місяцем капусти. Якщо ще не куштували курку з кольрабі в сметанному соусі, приділіть увагу цьому рецепту. Він того вартий.

Цей салат підходить для правильного харчування, в ньому є шпинат і свіжий огірок.

Салат з брокколі, огіром та яйцями / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Максимально красивий вигляд страва матиме з яйцями, звареними круто.

Фудблогерка sdelaem__vkusno радить варити броколі 2-3 хвилини, так капуста буде хрусткою.

Салат з броколі, огірком та яйцями

Салат з броколі, огірком та яйцями / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Інгредієнти:

  • 150-200 г броколі;
  • 1 шт. огірок середній;
  • 2 шт. яйця;
  • шпинат, червона цибуля.

Заправка:

  • 4 ст. л. оливкова олія;
  • по 1 ч. л. винний оцет білий, гірчиця зерниста, арахісова паста;
  • 0,5 ч. л. мед;
  • сіль.

Ще спробуйте суп-крем із кореня селери та грибами.

Як приготувати:

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  1. Броколі поділити на невеликі суцвіття. Відварити 2-3 хвилини, опустити у холодну воду. Потім перекласти на рушник.
  2. У миску викласти листя шпинату, тонко нарізану цибулю, нарізаний кружальцями огірок, броколі, нарізані на четвертинки яйця.
  3. Для заправки змішати всі інгредієнти та ретельно збовтати до однорідного стану. Заправити салат.