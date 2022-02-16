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Що готувати в лютому – цікавий рецепт крем-супу з кореня селери

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 лютого, 10:10
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Вірніше, гриби, печериці, перетворяться на сальсу, яка прикрасить цей ароматний суп. Готувати його треба на курячому бульйоні
Крем-суп з кореня селери з грибами
Крем-суп з кореня селери з грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Зрозуміло, що лютий – це місяць найрізноманітнішої капусти та коренеплодів. Наприклад, можна спробувати курку з кольрабі у сметанному соусі.

Щодо селери, то є припущення: мало хто використовував її в такій ролі. Зазвичай вона натирається у салат.

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Рецепт ми знайшли на сторінці janeaboutlife. Фудблогерка пропонує нарізати селеру, потушкувати в курячому бульйоні з цибулею та спеціями і, як це зазвичай трапляється, пробити все в блендері.

Грибна сальса, обсмажені печериці, прикрашає вже готовий крем-суп.

Крем-суп з кореня селери з грибами

Крем-суп з кореня селери з грибами
Крем-суп з кореня селери з грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Інгредієнти:

  • корінь селери – 800 г;
  • цибулина;
  • часник – 2 зуб.;
  • кмин або пластівці чилі;
  • сіль, перець;
  • вершки 20% – 150 г;
  • курячий бульйон – 700 мл;
  • печериці – 150 г;
  • кінза;
  • помідор;
  • пармезан або сир з пліснявою – 30 г;
  • вершкове масло – 20 г.

Рецепт ароматного пюре з ріпи, теж сезонної цього місяця, знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Для сальси: дрібно нарізати гриби, обсмажити до готовності на оливковій олії. Додати рубану зелень кінзи та нарізану м'якоть помідора (без насіння). Готувати до випарювання рідини.
  2. У сотейнику розтопити масло, додати нарізаний корінь селери і нарізану цибулю. Додати всі приправи. Готувати до м'якості цибулі.
  3. Влити бульйон і тушкувати до готовності селери.
  4. Пробити блендером, додати сир та вершки. Пробити блендером. Готувати до закипання супу.
  5. Відрегулювати густоту бульйоном. Подавати, прикрасивши грибною сальсою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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