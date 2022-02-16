Що готувати в лютому – цікавий рецепт крем-супу з кореня селери

Зрозуміло, що лютий – це місяць найрізноманітнішої капусти та коренеплодів. Наприклад, можна спробувати курку з кольрабі у сметанному соусі.
Щодо селери, то є припущення: мало хто використовував її в такій ролі. Зазвичай вона натирається у салат.
Рецепт ми знайшли на сторінці janeaboutlife. Фудблогерка пропонує нарізати селеру, потушкувати в курячому бульйоні з цибулею та спеціями і, як це зазвичай трапляється, пробити все в блендері.
Далі по темі
Грибна сальса, обсмажені печериці, прикрашає вже готовий крем-суп.
Крем-суп з кореня селери з грибами
Інгредієнти:
- корінь селери – 800 г;
- цибулина;
- часник – 2 зуб.;
- кмин або пластівці чилі;
- сіль, перець;
- вершки 20% – 150 г;
- курячий бульйон – 700 мл;
- печериці – 150 г;
- кінза;
- помідор;
- пармезан або сир з пліснявою – 30 г;
- вершкове масло – 20 г.
Рецепт ароматного пюре з ріпи, теж сезонної цього місяця, знайдете тут.
Як приготувати:
- Для сальси: дрібно нарізати гриби, обсмажити до готовності на оливковій олії. Додати рубану зелень кінзи та нарізану м'якоть помідора (без насіння). Готувати до випарювання рідини.
- У сотейнику розтопити масло, додати нарізаний корінь селери і нарізану цибулю. Додати всі приправи. Готувати до м'якості цибулі.
- Влити бульйон і тушкувати до готовності селери.
- Пробити блендером, додати сир та вершки. Пробити блендером. Готувати до закипання супу.
- Відрегулювати густоту бульйоном. Подавати, прикрасивши грибною сальсою.