Что готовить в феврале – интересный рецепт крем-супа из корня сельдерея

Вернее, грибы, шампиньоны, превратятся в сальсу, которая украсит этот ароматный суп. Готовить его нужно на курином бульоне

Крем-суп из корня сельдерея с грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Понятно, что февраль – это месяц самой разной капусты и корнеплодов. Например, можно попробовать курицу с кольраби в сметанном соусе.

Что касается сельдерея, то есть предположение: мало кто использовал его в такой роли. Обычно он натирается в салат.

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Рецепт мы нашли на странице janeaboutlife. Фудблогер предлагает нарезать сельдерей, потушить в курином бульоне с луком и специями и, как это обычно случается, пробить все в блендере.

Грибная сальса, обжаренные шампиньоны, украшает уже готовый крем-суп.

Крем-суп из корня сельдерея с грибами

Крем-суп из корня сельдерея с грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Ингредиенты:

корень сельдерея – 800 г;

луковица;

чеснок – 2 зуб.;

тмин или хлопья чили;

соль, перец;

сливки 20% – 150 г;

куриный бульон – 700 мл;

шампиньоны – 150 г;

кинза;

помидор;

пармезан или сыр с плесенью – 30 г;

сливочное масло – 20 г.

Рецепт ароматного пюре из репы, тоже сезонной в это месяце, найдете здесь.

Как приготовить:

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