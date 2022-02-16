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Что готовить в феврале – интересный рецепт крем-супа из корня сельдерея

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 февраля, 10:10
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Вернее, грибы, шампиньоны, превратятся в сальсу, которая украсит этот ароматный суп. Готовить его нужно на курином бульоне
Крем-суп из корня сельдерея с грибами
Крем-суп из корня сельдерея с грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Понятно, что февраль – это месяц самой разной капусты и корнеплодов. Например, можно попробовать курицу с кольраби в сметанном соусе.

Что касается сельдерея, то есть предположение: мало кто использовал его в такой роли. Обычно он натирается в салат.

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Рецепт мы нашли на странице janeaboutlife. Фудблогер предлагает нарезать сельдерей, потушить в курином бульоне с луком и специями и, как это обычно случается, пробить все в блендере.

Грибная сальса, обжаренные шампиньоны, украшает уже готовый крем-суп.

Крем-суп из корня сельдерея с грибами

Крем-суп из корня сельдерея с грибами
Крем-суп из корня сельдерея с грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Ингредиенты:

  • корень сельдерея – 800 г;
  • луковица;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • тмин или хлопья чили;
  • соль, перец;
  • сливки 20% – 150 г;
  • куриный бульон – 700 мл;
  • шампиньоны – 150 г;
  • кинза;
  • помидор;
  • пармезан или сыр с плесенью – 30 г;
  • сливочное масло – 20 г.

Рецепт ароматного пюре из репы, тоже сезонной в это месяце, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Для сальсы: мелко нарезать грибы, обжарить до готовности на оливковом масле. Добавить рубленную зелень кинзы и нарезанную мякоть помидора (без семян). Готовить до выпаривания жидкости.
  2. В сотейнике растопить масло, добавить нарезанный корень сельдерея и нарезанный лук. Добавить все приправы. Готовить до мягкости лука.
  3. Влить бульон и тушить до готовности сельдерея.
  4. Пробить блендером, добавить сыр и сливки. Пробить блендером. Готовить до закипания супа.
  5. Отрегулировать густоту бульоном. Подавать, украсив грибной сальсой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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