Что готовить в феврале – интересный рецепт крем-супа из корня сельдерея

Понятно, что февраль – это месяц самой разной капусты и корнеплодов. Например, можно попробовать курицу с кольраби в сметанном соусе.
Что касается сельдерея, то есть предположение: мало кто использовал его в такой роли. Обычно он натирается в салат.
Рецепт мы нашли на странице janeaboutlife. Фудблогер предлагает нарезать сельдерей, потушить в курином бульоне с луком и специями и, как это обычно случается, пробить все в блендере.
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Грибная сальса, обжаренные шампиньоны, украшает уже готовый крем-суп.
Крем-суп из корня сельдерея с грибами
Ингредиенты:
- корень сельдерея – 800 г;
- луковица;
- чеснок – 2 зуб.;
- тмин или хлопья чили;
- соль, перец;
- сливки 20% – 150 г;
- куриный бульон – 700 мл;
- шампиньоны – 150 г;
- кинза;
- помидор;
- пармезан или сыр с плесенью – 30 г;
- сливочное масло – 20 г.
Рецепт ароматного пюре из репы, тоже сезонной в это месяце, найдете здесь.
Как приготовить:
- Для сальсы: мелко нарезать грибы, обжарить до готовности на оливковом масле. Добавить рубленную зелень кинзы и нарезанную мякоть помидора (без семян). Готовить до выпаривания жидкости.
- В сотейнике растопить масло, добавить нарезанный корень сельдерея и нарезанный лук. Добавить все приправы. Готовить до мягкости лука.
- Влить бульон и тушить до готовности сельдерея.
- Пробить блендером, добавить сыр и сливки. Пробить блендером. Готовить до закипания супа.
- Отрегулировать густоту бульоном. Подавать, украсив грибной сальсой.