Что готовить в феврале – уютный рецепт курицы с кольраби в сметанном соусе

Блюдо венгерское, но, как ни странно, паприки для него не нужно. Разве что соль и черный перец. Все готовится на плите не дольше 40 минут

Курица с кольраби в сметанном соусе / Фото: streetkitchen.hu

Кольраби можно назвать и капустой, и корнеплодом одновременно. Собственно, с немецкого кольраби переводится, как капуста и репа. Из репы можно приготовить нежное пюре, а вот кольраби – потушить с курицей в сметанном соусе.

Так любят есть эту капусту в Венгрии, причем без добавления их любимой паприки.

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Рецепт со страницы vinegretteblog.

Курица с кольраби в сметанном соусе

Курица с кольраби в сметанном соусе / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ингредиенты:

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курица (1,2 кг);

500 г кольраби;

50 г сливочного масла;

1 ст. л. муки;

200 мл сметаны:

соль, перец, свежая петрушка.

И еще один зимний рецепт – сочных стейков из пекинской капусты – найдете здесь.

Как приготовить: