Что готовить в феврале – уютный рецепт курицы с кольраби в сметанном соусе

Курица с кольраби в сметанном соусе / Фото: streetkitchen.hu
Кольраби можно назвать и капустой, и корнеплодом одновременно. Собственно, с немецкого кольраби переводится, как капуста и репа. Из репы можно приготовить нежное пюре, а вот кольраби – потушить с курицей в сметанном соусе.
Так любят есть эту капусту в Венгрии, причем без добавления их любимой паприки.
Рецепт со страницы vinegretteblog.
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Курица с кольраби в сметанном соусе
Курица с кольраби в сметанном соусе / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Ингредиенты:
- курица (1,2 кг);
- 500 г кольраби;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 200 мл сметаны:
- соль, перец, свежая петрушка.
И еще один зимний рецепт – сочных стейков из пекинской капусты – найдете здесь.
Как приготовить:
- Курицу нарезать на кусочки, посолить и поперчить. Обжарить со всех сторон на сливочном масле.
- Кольраби почистить, нарезать на тонкие ломтики. Добавить к курице, влить немного воды и готовить 30 минут.
- Сметану соединить с мукой, размешать и добавить к курице. По необходимости добавить воду.
- Готовить 5-7 минут, помешивая. Подавать со свежей петрушкой.