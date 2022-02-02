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Что готовить в феврале – уютный рецепт курицы с кольраби в сметанном соусе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 февраля, 10:05
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Блюдо венгерское, но, как ни странно, паприки для него не нужно. Разве что соль и черный перец. Все готовится на плите не дольше 40 минут
Курица с кольраби в сметанном соусе
Курица с кольраби в сметанном соусе / Фото: streetkitchen.hu

Кольраби можно назвать и капустой, и корнеплодом одновременно. Собственно, с немецкого кольраби переводится, как капуста и репа. Из репы можно приготовить нежное пюре, а вот кольраби – потушить с курицей в сметанном соусе.

Так любят есть эту капусту в Венгрии, причем без добавления их любимой паприки.

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Рецепт со страницы vinegretteblog.

Курица с кольраби в сметанном соусе

Курица с кольраби в сметанном соусе
Курица с кольраби в сметанном соусе / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ингредиенты:

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  • курица (1,2 кг);
  • 500 г кольраби;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • 200 мл сметаны:
  • соль, перец, свежая петрушка.

И еще один зимний рецепт – сочных стейков из пекинской капусты – найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Курицу нарезать на кусочки, посолить и поперчить. Обжарить со всех сторон на сливочном масле.
  2. Кольраби почистить, нарезать на тонкие ломтики. Добавить к курице, влить немного воды и готовить 30 минут.
  3. Сметану соединить с мукой, размешать и добавить к курице. По необходимости добавить воду.
  4. Готовить 5-7 минут, помешивая. Подавать со свежей петрушкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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