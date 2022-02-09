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Что готовить в феврале: рецепт салата, который "выметет" лишние килограммы

Ирина Маслова
9 февраля, 19:15
Называется он салат "Щетка" или "Метелка". Нужны белокочанная капуста, свекла и морковь. Заправляется растительным маслом и лимонным соком

Февраль – это месяц капусты, любой. Если есть квашеная, то в салатах она хорошо сочетается с отварной свеклой и фетой.

В салат "Щетка" или "Метелка" нужна свежая белокочанная капуста. Морковь и свекла для него не отвариваются.

Салат "Щетка" / Фото: instagram.com/antonina__supr/

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Уже понятно, что блюдо диетическое и поможет похудеть.

Салат был придуман в середине прошлого века, по одной из версий, американским биохимиком Полом Бреггом.

Чтобы "Щетка" возымела эффект, ее нужно есть в сочетании с мясом, рыбой.

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Фудблогер liliana_zvereva советует не останавливаться и экспериментировать с "Щеткой". К ее классическим ингредиентам можно добавить немного квашеной капусты, тертое яблоко, семена льна.

Салат "Щетка"

Салат "Щетка" / Фото: instagram.com/liliana_zvereva

Ингредиенты:

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  • белокочанная капуста – 500-600 г;
  • свекла средняя – 150-170 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • растительное масло – 1-2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • приправы и соль – по вкусу.

Рецепт менее диетического, но очень вкусного салата Сальвадора Дали найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Белокочанную капусту тонко нашинковать. Размять руками с добавлением соли.
  2. Свеклу с морковкой натереть крупно, соединить с капустой. Заправить лимонным соком и маслом. Добавить приправы и травы по вкусу.