Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Що готувати в лютому: рецепт салату, який "вимете" зайві кілограми

Ірина Маслова
9 лютого, 19:15
Називається він салат "Щітка" або "Мітелка". Потрібні білокачанна капуста, буряк та морква. Заправляється олією та лимонним соком

Лютий – це місяць капусти, будь-якої. Якщо є квашена, то в салатах вона добре поєднується з відвареним буряком і фетою.

У салат "Щітка" або "Мітелкаа" потрібна свіжа білокачанна капуста. Морква та буряк для нього не відварюються.

Салат "Щітка" / Фото: instagram.com/antonina__supr/

Реклама

Уже зрозуміло, що страва дієтична і допоможе схуднути.

Салат був вигаданий у середині минулого століття, за однією з версій, американським біохіміком Полом Бреґґом.

Щоб "Щітка" отримала ефект, її потрібно їсти у поєднанні з м'ясом, рибою.

Реклама

Фудблогерка liliana_zvereva радить не зупинятися та експериментувати із "Щіткою". До її класичних інгредієнтів можна додати трохи квашеної капусти, терте яблуко, насіння льону.

Салат "Щітка"

Салат "Щітка" / Фото: instagram.com/liliana_zvereva

Інгредієнти:

Реклама
  • білокачанна капуста – 500-600 г;
  • буряк середній – 150-170 г;
  • морква- 1 шт.;
  • олія – 1-2 ст. л.;
  • лимонний сік – 1 ч. л.;
  • приправи та сіль – за смаком.

Рецепт менш дієтичного, але дуже смачного салату Сальвадора Далі знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Білокочанну капусту тонко нашаткувати. Розім'яти руками з додаванням солі.
  2. Буряк з морквою натерти крупно, з'єднати з капустою. Заправити лимонним соком та олією. Додати приправи та трави за смаком.