Что готовить в марте – рецепт теплого пряного салата из моркови

Теплые салаты бывают разными. Одни – сытные, как льежский, который вполне заменит обед. Бывают очень простые в приготовлении и даже полезные из овощей.

Морковь для самбара лучше натереть крупно, рецепт рассчитан на стакан тертого овоща.

Морковный самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Идеально, если будут зерна горчицы, но любая другая тоже подойдет.

Морковь, как советуют на сайте Spiceupthecurry.com, должна оставаться плотной, но мягкой одновременно. Другими словами – должна хрустеть.

Морковный самбар

Морковный самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Ингредиенты:

1 ст. л. растительного масла;

¼ ч. л. семян горчицы или любой горчицы;

1 ч. л. кунжут;

красный молотый перец – по вкусу;

1 стакан тертой моркови;

соль – по вкусу;

¼ ч. л. лимонного сока.

Рецепт красивых морковных оладий найдете здесь.

Как приготовить:

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