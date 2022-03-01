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Что готовить в марте – рецепт теплого пряного салата из моркови

Ирина Маслова
1 марта, 08:10
Это индийское блюдо. Готовится не только из моркови, но и из капусты и даже манго. Красный молотый перец в салат добавляйте по вкусу

Теплые салаты бывают разными. Одни – сытные, как льежский, который вполне заменит обед. Бывают очень простые в приготовлении и даже полезные из овощей.

Морковь для самбара лучше натереть крупно, рецепт рассчитан на стакан тертого овоща.

Морковный самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Идеально, если будут зерна горчицы, но любая другая тоже подойдет.

Морковь, как советуют на сайте Spiceupthecurry.com, должна оставаться плотной, но мягкой одновременно. Другими словами – должна хрустеть.

Морковный самбар

Морковный самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Ингредиенты:

  • 1 ст. л. растительного масла;
  • ¼ ч. л. семян горчицы или любой горчицы;
  • 1 ч. л. кунжут;
  • красный молотый перец – по вкусу;
  • 1 стакан тертой моркови;
  • соль – по вкусу;
  • ¼ ч. л. лимонного сока.

Рецепт красивых морковных оладий найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне.
  2. Как только оно станет горячим, добавьте семена горчицы или горчицу, перемешайте с масло.
  3. Добавьте кунжут и обжарьте несколько секунд. Добавьте красный перец и обжаривайте несколько секунд.
  4. Добавьте натертую морковь и соль. Перемешайте и готовьте без крышки 3-4 минуты. Полейте лимонным соком и подавайте.