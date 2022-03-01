Что готовить в марте – рецепт теплого пряного салата из моркови

Теплые салаты бывают разными. Одни – сытные, как льежский, который вполне заменит обед. Бывают очень простые в приготовлении и даже полезные из овощей.
Морковь для самбара лучше натереть крупно, рецепт рассчитан на стакан тертого овоща.
Морковный самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com
Идеально, если будут зерна горчицы, но любая другая тоже подойдет.
Морковь, как советуют на сайте Spiceupthecurry.com, должна оставаться плотной, но мягкой одновременно. Другими словами – должна хрустеть.
Морковный самбар
Морковный самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com
Ингредиенты:
- 1 ст. л. растительного масла;
- ¼ ч. л. семян горчицы или любой горчицы;
- 1 ч. л. кунжут;
- красный молотый перец – по вкусу;
- 1 стакан тертой моркови;
- соль – по вкусу;
- ¼ ч. л. лимонного сока.
Рецепт красивых морковных оладий найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте масло в сковороде на среднем огне.
- Как только оно станет горячим, добавьте семена горчицы или горчицу, перемешайте с масло.
- Добавьте кунжут и обжарьте несколько секунд. Добавьте красный перец и обжаривайте несколько секунд.
- Добавьте натертую морковь и соль. Перемешайте и готовьте без крышки 3-4 минуты. Полейте лимонным соком и подавайте.