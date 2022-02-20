Теплый и сытный – рецепт льежского салата, который может заменить обед

Другое имя этого салата – бельгийский картофельный. Еще нужны бекон и стручковая фасоль. Заправляется винегретом и украшается яйцом пашот или вареным яйцом

Льежский салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Обычно картофельные салаты ассоциируются у нас с кухней США, там такие салаты любят.

А недавно мы открыли для себя японский картофельный, в нем читается влияние оливье.

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Льежский или бельгийский салат действительно может заменить обед или ужин. Вареный картофель и стручковая фасоль попадают в сковороду к обжаренному бекону и напитаются его вкусом и запахом.

Подавать льежский нужно сразу же.

Рецепт с сайта Mygutfeeling.eu.

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Льежский салат

Льежский салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Ингредиенты:

450 г картофеля;

150 г стручковой фасоли;

2 яйца , сваренных вкрутую, очищенных;

щепотка соли;

100 г нарезанного кубиками бекона;

2 ст. л. зеленого лука, нарезанного (только зеленые части).

Для винегрета:

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3 ст. л. оливкового масла;

по 1 ст. л. белого винного уксуса, дижонской горчицы;

укроп, соль, перец.

Здесь найдете рецепт салата Сальвадора Дали, художник придумал его сам.

Как приготовить: