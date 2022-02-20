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СЬОГОДНІ Їжа

Теплий та ситний – рецепт льєжського салату, який може замінити обід

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 лютого, 19:35
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Інше ім'я цього салату – бельгійський картопляний. Ще потрібні бекон та стручкова квасоля. Заправляється вінегретом і прикрашається яйцем пашот або вареним яйцем
Льєжський салат
Льєжський салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Зазвичай картопляні салати асоціюються у нас з кухнею США, там такі салати люблять.

А недавно ми відкрили для себе японський картопляний, у ньому читається вплив олів'є.

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Льєжський або бельгійський салат може замінити обід або вечерю. Варена картопля і стручкова квасоля потрапляють у сковороду до обсмаженого бекону і набудуть його смаку та запаху.

Подавати льєзький салат треба одразу ж.

Рецепт із сайту Mygutfeeling.eu.

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Льєжський салат

Льєжський салат
Льєжський салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Інгредієнти:

  • 450 г картоплі;
  • 150 г стручкової квасолі;
  • 2 яйця, зварених круто, очищених;
  • дрібка солі;
  • 100 г нарізаного кубиками бекону;
  • 2 ст. л. зеленої цибулі, нарізаної (тільки зелені частини).

Для вінегрету:

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  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ст. л. білого винного оцту, діжонської гірчиці;
  • кріп, сіль, перець.

Тут знайдете рецепт салату Сальвадора Далі, художник вигадав його сам.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити в кожушках, квасолю відварити.
  2. Для вінегрету збити всі інгредієнти до однорідності. Відрегулювати смак спеціями.
  3. Нарізаний бекон обсмажити на середньому вогні до хрусткої скоринки.
  4. Додати в сковороду картоплю та зелену квасолю та обережно перемішати. Перекласти в салатницю, заправити вінегретом та посипати зеленою цибулею.
  5. Прикрасити вареними яйцями або яйцями пашот.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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