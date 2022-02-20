Теплий та ситний – рецепт льєжського салату, який може замінити обід

Інше ім'я цього салату – бельгійський картопляний. Ще потрібні бекон та стручкова квасоля. Заправляється вінегретом і прикрашається яйцем пашот або вареним яйцем

Льєжський салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Зазвичай картопляні салати асоціюються у нас з кухнею США, там такі салати люблять.

А недавно ми відкрили для себе японський картопляний, у ньому читається вплив олів'є.

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Льєжський або бельгійський салат може замінити обід або вечерю. Варена картопля і стручкова квасоля потрапляють у сковороду до обсмаженого бекону і набудуть його смаку та запаху.

Подавати льєзький салат треба одразу ж.

Рецепт із сайту Mygutfeeling.eu.

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Льєжський салат

Льєжський салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Інгредієнти:

450 г картоплі;

150 г стручкової квасолі;

2 яйця, зварених круто, очищених;

дрібка солі;

100 г нарізаного кубиками бекону;

2 ст. л. зеленої цибулі, нарізаної (тільки зелені частини).

Для вінегрету:

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3 ст. л. оливкової олії;

по 1 ст. л. білого винного оцту, діжонської гірчиці;

кріп, сіль, перець.

Тут знайдете рецепт салату Сальвадора Далі, художник вигадав його сам.

Як приготувати: