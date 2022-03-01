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Що готувати в березні – рецепт теплого пряного салату з моркви

Ірина Маслова
1 березня, 08:10
Це індійська страва. Готується не лише з моркви, а й з капусти та навіть манго. Червоний мелений перець у салат додавайте за смаком

Теплі салати бувають різними. Одні – ситні, як льєжський, який цілком замінить обід. Бувають дуже прості в приготуванні та навіть корисні з овочів.

Моркву для самбара краще натерти крупно, рецепт розрахований на склянку овочів.

Морквяний самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Ідеально, якщо будуть зерна гірчиці, але будь-яка інша теж підійде

Морква, як радять на сайті Spiceupthecurry.com, має лишатися щільною, але м'якою водночас. Іншими словами – має хрумтіти.

Морквяний самбар

Морквяний самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com

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Інгредієнти:

  • 1 ст. л. олії;
  • ¼ ч. л. насіння гірчиці або будь-якої гірчиці;
  • 1 ч. л. кунжут;
  • червоний мелений перець – за смаком;
  • 1 склянка тертої моркви;
  • сіль за смаком;
  • ¼ ч. л. лимонного соку.

Рецепт красивих морквяних оладок знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте олію в сковороді на середньому вогні.
  2. Щойно воно стане гарячим, додайте насіння гірчиці або гірчицю, перемішайте з олією.
  3. Додайте кунжут і обсмажте кілька секунд. Додайте червоний перець та обсмажуйте кілька секунд.
  4. Додайте натерту моркву та сіль. Перемішайте та готуйте без кришки 3-4 хвилини. Полийте лимонним соком і подавайте.