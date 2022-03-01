Що готувати в березні – рецепт теплого пряного салату з моркви

Теплі салати бувають різними. Одні – ситні, як льєжський, який цілком замінить обід. Бувають дуже прості в приготуванні та навіть корисні з овочів.
Моркву для самбара краще натерти крупно, рецепт розрахований на склянку овочів.
Морквяний самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com
Ідеально, якщо будуть зерна гірчиці, але будь-яка інша теж підійде
Морква, як радять на сайті Spiceupthecurry.com, має лишатися щільною, але м'якою водночас. Іншими словами – має хрумтіти.
Морквяний самбар
Морквяний самбар / Фото: www.spiceupthecurry.com
Інгредієнти:
- 1 ст. л. олії;
- ¼ ч. л. насіння гірчиці або будь-якої гірчиці;
- 1 ч. л. кунжут;
- червоний мелений перець – за смаком;
- 1 склянка тертої моркви;
- сіль за смаком;
- ¼ ч. л. лимонного соку.
Рецепт красивих морквяних оладок знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігрійте олію в сковороді на середньому вогні.
- Щойно воно стане гарячим, додайте насіння гірчиці або гірчицю, перемішайте з олією.
- Додайте кунжут і обсмажте кілька секунд. Додайте червоний перець та обсмажуйте кілька секунд.
- Додайте натерту моркву та сіль. Перемішайте та готуйте без кришки 3-4 хвилини. Полийте лимонним соком і подавайте.