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Что приготовить с квашеной капустой – бюджетный рецепт куриных котлет

Ирина Маслова
24 января, 12:43
Куриного фарша и капусты понадобится в одинаковых пропорциях. Последнюю нужно очень мелко нарезать ножом, это важно. Вместо муки используется манка

Котлеты – идеальный вариант как для обеда, так и для ужина. Да и приготовить их сравнительно несложно. К слову, котлету по-киевски тоже можно сделать очень упрощенным способом.

Эти же, с квашеной капустой, удовлетворят два запроса – основное блюдо и гарнир в одном. Немаловажно то, что это не только простой, но и достаточно бюджетный рецепт.

Куриные котлеты с квашеной капустой / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

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Автор котлет – tatiana.taim – уверяет, что они получатся сочными и очень пикантными.

Куриные котлеты с квашеной капустой

Куриные котлеты с квашеной капустой / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Ингредиенты:

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  • по 500 г куриного фарша, квашеной капусты;
  • по 1 шт. яйцо, лук;
  • 3 ст. л. манной крупы;
  • перец, соль – по вкусу;
  • панировочные сухари.

Здесь узнаете рецепт легендарных шведских котлет "Валленберг" – самых сочных и нежных.

Как приготовить:

  1. Отжать квашенную капусту от сока и мелко нарезать ножом. Соединить фарш, капусту и мелко нарезанный лук. Тщательно перемешать.
  2. Добавить яйцо, манку и специи. Отбить фарш и дать настояться 20-25 минут.
  3. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле на небольшом огне.