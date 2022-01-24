Что приготовить с квашеной капустой – бюджетный рецепт куриных котлет

Котлеты – идеальный вариант как для обеда, так и для ужина. Да и приготовить их сравнительно несложно. К слову, котлету по-киевски тоже можно сделать очень упрощенным способом.
Эти же, с квашеной капустой, удовлетворят два запроса – основное блюдо и гарнир в одном. Немаловажно то, что это не только простой, но и достаточно бюджетный рецепт.
Куриные котлеты с квашеной капустой / Фото: instagram.com/tatiana.taim/
Автор котлет – tatiana.taim – уверяет, что они получатся сочными и очень пикантными.
Куриные котлеты с квашеной капустой
Куриные котлеты с квашеной капустой / Фото: instagram.com/tatiana.taim/
Ингредиенты:
- по 500 г куриного фарша, квашеной капусты;
- по 1 шт. яйцо, лук;
- 3 ст. л. манной крупы;
- перец, соль – по вкусу;
- панировочные сухари.
Здесь узнаете рецепт легендарных шведских котлет "Валленберг" – самых сочных и нежных.
Как приготовить:
- Отжать квашенную капусту от сока и мелко нарезать ножом. Соединить фарш, капусту и мелко нарезанный лук. Тщательно перемешать.
- Добавить яйцо, манку и специи. Отбить фарш и дать настояться 20-25 минут.
- Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле на небольшом огне.