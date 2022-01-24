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Що приготувати з квашеною капустою – бюджетний рецепт курячих котлет

Ірина Маслова
24 січня, 12:43
Курячого фаршу та капусти знадобиться в однакових пропорціях. Останню треба дуже дрібно нарізати ножем, це важливо. Замість борошна використовується манка

Котлети – ідеальний варіянт як для обіду, так і для вечері. Та й приготувати їх порівняно нескладно. До речі, котлету по-київськи теж можна зробити у дуже спрощений спосіб.

Ці ж, з квашеною капустою, задовольнять два запити – основна страва та гарнір в одному. Важливо те, що це не лише простий, а й доволі бюджетний рецепт.

Курячі котлети з квашеною капустою / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

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Авторка котлет – tatiana.taim – запевняє, що її страва соковита й дуже пікантна.

Курячі котлети з квашеною капустою

Курячі котлети з квашеною капустою / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Інгредієнти:

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  • по 500 г курячого фаршу, квашеної капусти;
  • по 1 шт. яйце, цибуля;
  • 3 ст. л. манної крупи;
  • перець, сіль – за смаком;
  • панірувальні сухарі.

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Як приготувати:

  1. Віджати квашену капусту від соку та дрібно нарізати ножем. З'єднати фарш, капусту та дрібно нарізану цибулю. Ретельно перемішати.
  2. Додати яйце, манку та спеції. Відбити фарш і дати настоятися 20-25 хвилин.
  3. Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях і обсмажити на олії, на невеликому вогні.