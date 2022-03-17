Десерт из простых ингредиентов: быстрый рецепт

Все мы любим побаловать себя вкусненьким, а вот тратить на приготовление еды уйму времени и сил обстоятельства позволяют не всегда. Как раз для таких случаев у нас есть для вас простой и быстрый рецепт из подручных ингредиентов, которые всегда есть дома – вкуснейший пирог на основе чая .
В условиях дефицита продуктов вам пригодится рецепт вкусного десерта без молока и яиц.
Вкусный пирог на основе чая и варенья / Фото: Unsplash
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- сахар – 200 г;
- чай – 3 ч. л. на стакан кипятка;
- масло растительное – 4 ст. л.;
- варенье – 4 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- уксус/сок лимона – чтобы погасить соду;
- орехи по желанию.
Как приготовить вкусный ужин без мяса за 30 минут – узнайте здесь.
Как приготовить:
- Смешиваем ингредиенты: муку, сахар, растительное масло, чай, варенье.
- Соду гасим уксусом и перемешиваем массу.
- Орехи измельчаем на терку и добавляем в тесто. Можно также добавить изюм или сухофрукты.
- Тесто переливаем в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом.
- Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.
Ранее мы публиковали рецепт пирога на скорую руку.