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Десерт із простих інгредієнтів: швидкий рецепт

17 березня, 16:54
Готуємо пиріг на основі чаю та варення

Всі ми любимо побалувати себе смачненьким, проте витрачати на приготування їжі безліч часу і сил обставини дозволяють не завжди. Саме для таких випадків у нас є для вас простий і швидкий рецепт із підручних інгредієнтів, які завжди є вдома – найсмачніший пиріг на основі чаю .

В умовах дефіциту продуктів вам знадобиться рецепт смачного десерту без молока та яєць.

Смачний пиріг на основі чаю та варення / Фото: Unsplash

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Інгредієнти:

  • борошно – 250 г;
  • цукор – 200 г;
  • чай – 3 ч. л. на склянку окропу;
  • олія рослинна – 4 ст. л.;
  • варення – 4 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • оцет/сік лимона – щоб погасити соду;
  • горіхи за бажанням.

Як приготувати смачну вечерю без м'яса за 30 хвилин – дізнайтесь тут.

Як приготувати:

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  1. Змішуємо інгредієнти: борошно, цукор, олію, чай, варення.
  2. Соду гасимо оцтом і перемішуємо масу.
  3. Горіхи подрібнюємо на тертці та додаємо у тісто. Можна також додати ізюм або сухофрукти.
  4. Тісто переливаємо у форму, яку попередньо змащуємо олією.
  5. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-35 хвилин.

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