Десерты на день рождения – 5 рецептов, от которых гости будут в восторге

День рождения – день ответственный. Удивлять нужно себя и гостей в том числе. Они же тоже будут стараться удивить вас подарком. Купить готовый торт или пирожные – это как-то обыденно что ли. Тем более каждый День рождения должен запомниться. И десертами тоже. Можно обратиться к быстрым, но оригинальным десертам, а можно приготовить впечатляющий торт "Аль Капоне", если любите все максимально шоколадное, или тонизирующий апельсиновый рахат-лукум.
Апельсиновый рахат-лукум
Оригинальные десерты к Дню рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- Апельсиновый сок – 300 г
- Вода – 200 г
- Сахар – 100 г
- Кукурузный крахмал – 60 г
- Орехи
- Кокосовая стружка
Способ приготовления:
- Сок процедить. Смешать воду и сахар, довести до кипения.
- Влить сок, добавить крахмал и хорошо перемешать. Довести до кипения, постоянно помешивая. Убавить огонь и готовить 15 минут, пока смесь не станет прозрачной.
- Орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить и добавить к соку.
- Противень выстелить бумагой, сбрызнуть водой, выложить горячую массу, разровнять лопаткой.
- Дать остыть при комнатной температуре, потом отправить в холодильник на несколько часов.
- Нарезать горячим ножом, украсить кокосовой стружкой.
Десерт "Карпаты"
Ингредиенты:
- Печенье (по вкусу) – 200 г
- Орехи (любые) – 100 г
- Масло сливочное – 100 г
- Сгущенка вареная – полбанки
- Банан – 1 шт.
- Коньяк – 1 ст. л.
- Кокосовая стружка
Способ приготовления:
- Обжарить орехи на сухой сковороде. порубить ножом.
- Измельчить печенье, смешать с орехами, сгущенкой, размягченным маслом. Добавить коньяк и перемешать.
- Массу выложить на фольгу, в середину разместить банан. Поднять края фольги и придать массе треугольную форму.
- Убрать в холодильник на несколько часов. Снять фольгу, украсить кокосовой стружкой.
Галеты со сливами и апельсинами
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 400 г
- Сливы – 4 шт.
- Апельсин – 3 шт.
- Сахар тростниковый – 200 г
- Сливки – 60 мл
- Рикотта – 250 г
- Сахар – 170 г
- Желток – 4 шт. и 1 шт. яйцо
- Ванильный сахар – 1/2 ч. л. ванильного сахара
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сливы и апельсины нарезать, апельсины присыпать половиной тростникового сахара.
- На медленном огне подогреть сливки, засыпать остатком тростникового сахара. Когда закипит, выложить сливы и добавить корицу.
- Готовить 5 минут.
- В сотейнике с толстым дном прогреть рикотту, добавить 170 г сахара. Готовить 3 минуты, помешивая.
- Добавить яйцо, не переставая мешать. Через 2 минуты добавить крахмал, готовить 3 минуты, помешивая.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Раскатать тесто около 3 мм и вырезать круги.
- В центр выложить крем из рикотты, оставляя края по несколько см. Затем выложить начинку. Отдельно из апельсинов и отдельно из слив.
- Разложить галеты на пекарской бумаге, смазать желтками. Выпекать 20-25 минут.
Бисквит "Виктория"
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 250 г
- Сахар – 250 г
- Мука – 250 г
- Разрыхлитель – 8 г
- Яйца – 4 шт.
- Цедра 1 лимона
- Ванильный экстракт – 2 ч. л.
- Джем малиновый – 1 ст.
- Малина для украшения
Способ приготовления:
- Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером.
- Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты.
- Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь.
- На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили.
- Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять.
- Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж.
- Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
- Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться.
- Украсить сахарной пудрой и малиной.
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Торт "Аль Капоне"
Ингредиенты для формы 20 см:
- Миндаль – 200 г
- Шоколад горький, лучше 70% – 150 г
- Сливочное масло – 200 г
- Сахарный песок – 180 г
- Яйца – 4 шт.
- Соль – маленькая щепотка
- Сахарная пудра для украшения
Способ приготовления:
- Распределить очищенный миндаль на противне, прогреть около 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Измельчить прогретый и остывший миндаль в миксере.
- Растопить шоколад и охладить. Положить в кухонный комбайн порезанное сливочное масло комнатной температуры, добавить сахарный песок и взбивать на небольшой скорости около 10 минут. Когда масло превратится в мягкую пышную массу, влить шоколад.
- Добавить по одному яичные желтки. Взбивать массу, пока желток полностью в ней не растворится, после чего добавить следующий желток.
- В отдельной посуде взбить в плотную пену яичные белки (можете добавить маленькую щепотку соли). Добавить небольшими порциями в тесто, аккуратно перемешивая круговыми движениями снизу-вверх.
- Всыпать измельченный миндаль.
- Форму смазать сливочным маслом форму и присыпать мукой. Перелить тесто, разровнять поверхность и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
- Проверять готовность шпажкой, она должна выниматься из торта влажной.
- Охладить торт, украсить сахарной пудрой.
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