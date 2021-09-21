Десерти на день народження – 5 рецептів, від яких гості будуть у захваті

День народження – день відповідальний. Дивувати потрібно себе і гостей зокрема. Вони ж теж намагатимуться здивувати вас подарунком. Купити готовий торт або тістечка – це якось буденно. Тим паче кожен День народження має запам'ятатися. І десертами також. Можна звернутися до швидких, але оригінальних десертів, а можна приготувати торт "Аль Капоне", якщо любите все максимально шоколадне, або освіжальний апельсиновий рахат-лукум.
Апельсиновий рахат-лукум
Оригінальні десерти до Дня народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Інгредієнти:
- Апельсиновий сік – 300 г
- Вода – 200 г
- Цукор – 100 г
- Кукурудзяний крохмаль – 60 г
- Горіхи
- Кокосова стружка
Спосіб приготування:
- Сік процідити. Змішати воду і цукор, довести до кипіння.
- Влити сік, додати крохмаль і добре перемішати. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Зменшити вогонь і готувати 15 хвилин, доки суміш не стане прозорою.
- Горіхи підсушити на сухій сковороді, подрібнити і додати до соку.
- Деко вистелити папером, скропити водою, викласти гарячу масу, розрівняти лопаткою.
- Дати охолонути за кімнатної температури, потім відправити в холодильник на кілька годин.
- Нарізати гарячим ножем, прикрасити кокосовою стружкою.
Десерт "Карпати"
Інгредієнти:
- Печиво (за смаком) – 200 г
- Горіхи (будь-які) – 100 г
- Масло вершкове – 100 г
- Згущене молоко варене – пів бляшанки
- Банан – 1 шт.
- Коньяк – 1 ст. л.
- Кокосова стружка
Спосіб приготування:
- Обсмажити горіхи на сухій сковороді, порубати ножем.
- Подрібнити печиво, змішати з горіхами, згущеним молоком, розм'якшеним маслом. Додати коньяк і перемішати.
- Масу викласти на фольгу, в середину розмістити банан. Підняти краї фольги і надати масі трикутну форму. ,
- Прибрати в холодильник на кілька годин. Зняти фольгу, прикрасити кокосовою стружкою.
Галети зі сливами і апельсинами
Інгредієнти:
- Листкове тісто – 400 г
- Сливи – 4 шт.
- Апельсин – 3 шт.
- Цукор тростинний – 200 г
- Вершки – 60 мл
- Рикота – 250 г
- Цукор – 170 г
- Жовток – 4 шт. і 1 шт. яйце
- Ванільний цукор – 1/2 ч. л. ванільного цукру
- Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сливи і апельсини нарізати, апельсини присипати половиною тростинного цукру.
- На повільному вогні підігріти вершки, засипати рештою тростинного цукру. Коли закипить, викласти сливи і додати корицю.
- Готувати 5 хвилин.
- У сотейнику з товстим дном прогріти рикоту, додати 170 г цукру. Готувати 3 хвилини, помішуючи.
- Додати яйце, не перестаючи перемішувати. За 2 хвилини додати крохмаль, готувати 3 хвилини, помішуючи.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Розкачати тісто близько 3 мм і вирізати кола.
- У центр викласти крем з рикоти, залишаючи краї по кілька см. Потім викласти начинку. Окремо з апельсинів і окремо зі слив.
- Розкласти галети на пекарському папері, змастити жовтками. Випікати 20-25 хвилин.
Бісквіт "Вікторія"
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 250 г
- Цукор – 250 г
- Борошно – 250 г
- Розпушувач – 8 г
- Яйця – 4 шт.
- Цедра 1 лимона
- Ванільний екстракт – 2 ч. л.
- Джем малиновий – 1 ск.
- Малина для прикраси
Спосіб приготування:
- Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером.
- Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини.
- Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші і добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш.
- На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі.
- Форму змастити олією, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти.
- Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж.
- Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину.
- Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися.
- Прикрасити цукровою пудрою і малиною.
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Торт "Аль Капоне"
Інгредієнти для форми 20 см:
- Мигдаль – 200 г
- Шоколад гіркий, краще 70% – 150 г
- Вершкове масло – 200 г
- Цукровий пісок – 180 г
- Яйця – 4 шт.
- Сіль – маленька щіпка
- Цукрова пудра для прикраси
Спосіб приготування:
- Розподілити очищений мигдаль на деку, прогріти близько 10 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.
- Подрібнити прогрітий і остиглий мигдаль у міксері.
- Розтопити шоколад і охолодити. Покласти в кухонний комбайн порізане вершкове масло кімнатної температури, додати цукровий пісок і збивати на невеликій швидкості близько 10 хвилин. Коли масло перетвориться на пухку масу, влити шоколад.
- Додати по одному яєчні жовтки. Збивати масу, доки жовток повністю в ній не розчиниться, після чого додати наступний жовток.
- В окремому посуді збити в щільну піну яєчні білки (можете додати маленьку щіпку солі). Додати невеликими порціями в тісто, акуратно перемішуючи круговими рухами знизу-вгору.
- Всипати подрібнений мигдаль.
- Форму змастити вершковим маслом форму і присипати борошном. Перелити тісто, розрівняти поверхню і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.
- Перевіряти готовність шпажкою, вона має вийматися з торта вологою.
- Охолодити торт, прикрасити цукровою пудрою.
Тут знайдете 5 улюблених десертів з дитинства і дізнаєтеся, як їх приготувати.