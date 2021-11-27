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Выпечка с хурмой – самые удачные рецепты торта и тарта

Ирина Маслова
27 ноября, 18:01
Для торта "Медовая хурма" нужны мягкие фрукты, они соединятся с карамелью и практически растают. Для тарта нужны плотные, чтобы держали форму и не испортили внешний вид выпечки

Кто-то любит хурму есть просто так, кто-то на себе испробовал ее вкус, когда она попадает в выпечку. В отличие от ароматных пирогов с айвой, в десерты с этим рыжим фруктом нужно чуть меньше сахара.

Если выберете тарт, то важно не передержать его в духовке, чтобы хурма не стала мягкой и не испортила визуальное впечатление. Ведь она не попадает внутрь, а находится сверху.

Выпечка с хурмой - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для торта от tutslad_ko нужно приготовить крем на основе творожного сыра, сметаны и сахарной пудры, в начинку для тарта по рецепту cook_with_soul_and_love, кроме хурмы, нужен хороший творог.

Тарт с хурмой

Тарт с хурмой / Фото: instagram.com/_cook_with_soul_and_love/

Ингредиенты для теста:

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  • Мука – 170-180 г
  • Желток
  • Сахарная пудра – 20 г
  • Кефир – 2 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Сливочное масло – 100 г

Для начинки:

  • Белок
  • Хурма – 2 шт.
  • Мягкий творог – 200 г
  • Сахарная пудра – 50 г

Как приготовить:

  1. Смешать сухие ингредиенты для теста: муку, щепотку соли, сахарную пудру. Добавить желток, кефир и мягкое сливочное масло. Замесить тесто, чтобы чуть прилипало к рукам. Завернуть в пленку и убрать в холодильник.
  2. Белок взбить до пышной пены с щепоткой сахарной пудры. Творог смешать с пудрой и осторожно добавить взбитый белок. Аккуратно перемешать ложкой.
  3. Раскатать холодное тесто, выложить в смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой форму, подровнять края. Выложить творожную массу.
  4. Хурму помыть и порезать красивыми дольками, выложить сверху по кругу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

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Торт "Медовая хурма"

Торт "Медовая хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Мед – 80 г
  • Сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.

Для карамели:

  • Сахар – 100 г
  • Сливки 33 % – 60 г
  • Масло сливочное, мед – по 20 г
  • Хурма – 200 г

Для крема:

  • Творожный сыр – 300 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Сахарная пудра – 80 г

Как приготовить:

  1. Для бисквита взбить яйца и сахар около 10 минут до пышной пены.
  2. В сотейнике растопить мед, добавить соду и перемешать до образования пены. Пену влить к яйцам, взбить.
  3. Ввести просеянную муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой.
  4. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.
  5. Для карамели сахар в сотейнике на медленном огне нагреть до растворения. Ввести горячие сливки.
  6. Добавить мед и сливочное масло, нарезанную хурму, перемешать. Остудить и отправить в холодильник.
  7. Для крема взбить творожный сыр с сахарной пудрой, добавить сметану и еще раз взбить.
  8. Бисквит разрезать на три коржа, каждый промазать кремом. Сделать в корже углубление по кругу и выложить хурму в карамели.
  9. Сформировать торт, украсить по вкусу.