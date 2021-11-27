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Випічка з хурмою – найвдаліші рецепти торта й тарта

Ірина Маслова
27 листопада, 18:01
Для торта "Медова хурма" потрібні м'які фрукти, вони з'єднаються з карамеллю і практично розтануть. Для тарта потрібні тверді, щоб тримали форму та не зіпсували зовнішній вигляд випічки

Хтось любить хурму просто їсти , хтось на собі випробував її смак, коли вона потрапляє у випічку. На відміну від ароматних пирогів з айвою, у десерти з цим рудим фруктом потрібно трохи менше цукру.

Якщо виберете тарт, то важливо не перетримати його в духовці, щоб хурма не стала м'якою і не зіпсувала візуальне враження. Адже вона не потрапляє усередину, а лежить зверху.

Випічка з хурмою - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

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Для торта від tutslad_ko треба приготувати крем на основі вершкового сиру, сметани та цукрової пудри, в начинку для тарта за рецептом cook_with_soul_and_love, крім хурми, потрібний звичайний, але хороший сир.

Тарт з хурмою

Тарт з хурмою / Фото: instagram.com/_cook_with_soul_and_love/

Інгредієнти для тіста:

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  • Борошно – 170-180 г
  • Жовток
  • Цукрова пудра – 20 г
  • Кефір – 2 ст. л.
  • Дрібка солі
  • Вершкове масло – 100 г

Для начинки:

  • Білок
  • Хурма – 2 шт.
  • М'який сир – 200 г
  • Цукрова пудра – 50 г

Як приготувати:

  1. Змішати сухі інгредієнти для тіста: борошно, щіпку солі, цукрову пудру. Додати жовток, кефір та м'яке вершкове масло. Замісити тісто, щоб трохи прилипало до рук. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник.
  2. Білок збити до пишної піни із щіпкою цукрової пудри. Сир змішати з пудрою і обережно додати збитий білок. Акуратно перемішати ложкою.
  3. Розкочати холодне тісто, викласти в змащену вершковим маслом і присипану борошном форму, підрівняти краї. Викласти сирну масу.
  4. Хурму помити і нарізати красивими часточками, викласти зверху по колу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

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Торт "Медова хурма"

Торт "Медова хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Інгредієнти:

  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно – 200 г
  • Цукор – 100 г
  • Мед – 80 г
  • Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.

Для карамелі:

  • Цукор – 100 г
  • Вершки 33% – 60 г
  • Масло вершкове, мед – по 20 г
  • Хурма – 200 г

Для крему:

  • Сирний сир – 300 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Цукрова пудра – 80 г

Як приготувати:

  1. Для бісквіту збити яйця та цукор близько 10 хвилин до пишної піни.
  2. У сотейнику розтопити мед, додати соду і перемішати до утворення піни. Піну влити до яєць, збити.
  3. Ввести просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою.
  4. Випікати за температури 170 градусів 30-40 хвилин.
  5. Для карамелі цукор у сотейнику на повільному вогні нагріти до розчинення. Ввести гарячі вершки.
  6. Додати мед та вершкове масло, нарізану хурму, перемішати. Остудити та відправити в холодильник.
  7. Для крему збити сир з цукровою пудрою, додати сметану і ще раз збити.
  8. Бісквіт розрізати на три коржі, кожний промазати кремом. Зробити у коржі поглиблення по колу та викласти хурму в карамелі.
  9. Сформувати торт, прикрасити за смаком.