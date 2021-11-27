Випічка з хурмою – найвдаліші рецепти торта й тарта

Хтось любить хурму просто їсти , хтось на собі випробував її смак, коли вона потрапляє у випічку. На відміну від ароматних пирогів з айвою, у десерти з цим рудим фруктом потрібно трохи менше цукру.
Якщо виберете тарт, то важливо не перетримати його в духовці, щоб хурма не стала м'якою і не зіпсувала візуальне враження. Адже вона не потрапляє усередину, а лежить зверху.
Випічка з хурмою - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні
Для торта від tutslad_ko треба приготувати крем на основі вершкового сиру, сметани та цукрової пудри, в начинку для тарта за рецептом cook_with_soul_and_love, крім хурми, потрібний звичайний, але хороший сир.
Тарт з хурмою
Тарт з хурмою / Фото: instagram.com/_cook_with_soul_and_love/
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 170-180 г
- Жовток
- Цукрова пудра – 20 г
- Кефір – 2 ст. л.
- Дрібка солі
- Вершкове масло – 100 г
Для начинки:
- Білок
- Хурма – 2 шт.
- М'який сир – 200 г
- Цукрова пудра – 50 г
Як приготувати:
- Змішати сухі інгредієнти для тіста: борошно, щіпку солі, цукрову пудру. Додати жовток, кефір та м'яке вершкове масло. Замісити тісто, щоб трохи прилипало до рук. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник.
- Білок збити до пишної піни із щіпкою цукрової пудри. Сир змішати з пудрою і обережно додати збитий білок. Акуратно перемішати ложкою.
- Розкочати холодне тісто, викласти в змащену вершковим маслом і присипану борошном форму, підрівняти краї. Викласти сирну масу.
- Хурму помити і нарізати красивими часточками, викласти зверху по колу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
Торт "Медова хурма"
Торт "Медова хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт.
- Борошно – 200 г
- Цукор – 100 г
- Мед – 80 г
- Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.
Для карамелі:
- Цукор – 100 г
- Вершки 33% – 60 г
- Масло вершкове, мед – по 20 г
- Хурма – 200 г
Для крему:
- Сирний сир – 300 г
- Сметана 20% – 200 г
- Цукрова пудра – 80 г
Як приготувати:
- Для бісквіту збити яйця та цукор близько 10 хвилин до пишної піни.
- У сотейнику розтопити мед, додати соду і перемішати до утворення піни. Піну влити до яєць, збити.
- Ввести просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою.
- Випікати за температури 170 градусів 30-40 хвилин.
- Для карамелі цукор у сотейнику на повільному вогні нагріти до розчинення. Ввести гарячі вершки.
- Додати мед та вершкове масло, нарізану хурму, перемішати. Остудити та відправити в холодильник.
- Для крему збити сир з цукровою пудрою, додати сметану і ще раз збити.
- Бісквіт розрізати на три коржі, кожний промазати кремом. Зробити у коржі поглиблення по колу та викласти хурму в карамелі.
- Сформувати торт, прикрасити за смаком.