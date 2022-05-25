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Детский завтрак – как приготовить блины "Для Шрека"

Ирина Маслова
25 мая, 07:01
Особенный зеленый оттенок блинам придаст замороженный или свежий шпинат. Подавать их можно с рыбой, соленым творогом или просто так

Когда в традиционные рецепты для блинов добавляются овощи или зелень, то получается новое решение обычного завтрака.

Морковные блины, их по достоинству оценят и дети тоже, можно использовать как коржи для торта.

Детские блины "Для Шрека" / Фото: Инстаграм

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Блины со шпинатом или блины "Для Шрека" можно подавать с творожным сыром, куриным филе или рыбой.

Ну а когда вы озвучите ребенку, что они для Шрека, есть большая вероятность, что завтрак будет съеден полностью.

На странице elen_nut советуют долить молока или воды, если тесто получилось слишком густым. И наоборот – добавить просеянной муки, если оно жидкое.

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Блины "Для Шрека"

Блины "Для Шрека"

Ингредиенты:

  • шпинат – 80-100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 120 мл;
  • вода – 150 мл;
  • мука – 200 г
  • растительное масло – 50 мл
  • щепотка соли;
  • две щепотки сахара.

Как приготовить:

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  1. У шпината убрать стебли, измельчить в блендере вместе с водой.
  2. Соединить молоко, яйца, соль и сахар. Взбить венчиком, постепенно высыпая просеянную муку.
  3. Добавить шпинатную смесь, влить растительное масло и размешать венчиком. Должно получиться жидкое тесто изумрудного цвета.
  4. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.

И еще один рецепт интересных блинов, кружевных, найдете здесь.