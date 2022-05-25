Детский завтрак – как приготовить блины "Для Шрека"

Когда в традиционные рецепты для блинов добавляются овощи или зелень, то получается новое решение обычного завтрака.
Морковные блины, их по достоинству оценят и дети тоже, можно использовать как коржи для торта.
Детские блины "Для Шрека" / Фото: Инстаграм
Блины со шпинатом или блины "Для Шрека" можно подавать с творожным сыром, куриным филе или рыбой.
Ну а когда вы озвучите ребенку, что они для Шрека, есть большая вероятность, что завтрак будет съеден полностью.
На странице elen_nut советуют долить молока или воды, если тесто получилось слишком густым. И наоборот – добавить просеянной муки, если оно жидкое.
Блины "Для Шрека"
Блины "Для Шрека"
Ингредиенты:
- шпинат – 80-100 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 120 мл;
- вода – 150 мл;
- мука – 200 г
- растительное масло – 50 мл
- щепотка соли;
- две щепотки сахара.
Как приготовить:
- У шпината убрать стебли, измельчить в блендере вместе с водой.
- Соединить молоко, яйца, соль и сахар. Взбить венчиком, постепенно высыпая просеянную муку.
- Добавить шпинатную смесь, влить растительное масло и размешать венчиком. Должно получиться жидкое тесто изумрудного цвета.
- Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.
И еще один рецепт интересных блинов, кружевных, найдете здесь.