Для бодрости духа и тела – рецепт витаминного напитка из моркови и апельсинов

Зимой в напитках активно используются минимум три мощных продукта – имбирь, апельсины, фейхоа. Ягоды фейхоа хороши в чаях.
Как сообщается в аннотации к этому напитку, его можно пить каждый день, и он просто обязан взбодрить организм.
Витаминный напиток / Фото: Il Rifugio Perfetto
Рецепт с канала Il Rifugio Perfetto.
Витаминный напиток
Ингредиенты:
- кусочек имбиря;
- 2 апельсина;
- яблоко;
- 2 моркови.
А в Южной Корее пьют бодрящий напиток юаньян, для него нужен чай и кофе.
Как приготовить:
- Корень имбиря и апельсины очистить, нарезать. У яблока убрать сердцевину и кожуру, нарезать. Морковь почистить, нарезать.
- Все ингредиенты измельчить в блендере с небольшим количеством чистой воды. Разлить напиток по стаканам.
Как этот напиток готовится – смотрите в видео.