Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Для бадьорості духу та тіла – рецепт вітамінного напою з моркви та апельсинів

Ірина Маслова
18 лютого, 18:35
Як видно на фото, ще потрібні морква та трохи імбиру. Всі інгредієнти подрібняться у блендері з невеликим додаванням чистої води

Узимку в напоях активно використовуються щонайменше три потужні продукти – імбир, апельсини, фейхоа. Ягоди фейхоа хороші в чаях.

Як повідомляється в анотації до цього напою, його можна пити щодня, і він просто зобов'язаний підбадьорити організм.

Вітамінний напій / Фото: Il Rifugio Perfetto

Реклама

Рецепт з каналу Il Rifugio Perfetto.

Вітамінний напій

Інгредієнти:

  • шматочок імбиру;
  • 2 апельсини;
  • яблуко;
  • 2 моркви.

А в Південній Кореї п'ють для бадьорості напій юаньян, для нього потрібен чай та кава.

Реклама

Як приготувати:

  1. Корінь імбиру та апельсини очистити, нарізати. У яблука прибрати серцевину та шкірку, нарізати. Моркву почистити, нарізати.
  2. Усі інгредієнти подрібнити у блендері з невеликою кількістю чистої води. Розлити напій по склянках.

Як цей напій готується – дивіться у відео.