Для бадьорості духу та тіла – рецепт вітамінного напою з моркви та апельсинів

Узимку в напоях активно використовуються щонайменше три потужні продукти – імбир, апельсини, фейхоа. Ягоди фейхоа хороші в чаях.

Як повідомляється в анотації до цього напою, його можна пити щодня, і він просто зобов'язаний підбадьорити організм.

Вітамінний напій / Фото: Il Rifugio Perfetto

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Рецепт з каналу Il Rifugio Perfetto.

Вітамінний напій

Інгредієнти:

шматочок імбиру;

2 апельсини;

яблуко;

2 моркви.

А в Південній Кореї п'ють для бадьорості напій юаньян, для нього потрібен чай та кава.

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Як приготувати:

Корінь імбиру та апельсини очистити, нарізати. У яблука прибрати серцевину та шкірку, нарізати. Моркву почистити, нарізати. Усі інгредієнти подрібнити у блендері з невеликою кількістю чистої води. Розлити напій по склянках.

Як цей напій готується – дивіться у відео.