Домашние "Коровки" – нужны молоко, мед и сливочное масло

В целом, мастерить конфеты в домашних условиях продолжает не одно поколение. Многие хорошо могут помнить "Планеты" из детской молочной смеси.
Итак, есть большая вероятность, что попробовав домашнюю "Коровку", покупать ее больше будет не нужно.
Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/my_recepti
Рецепт фудблогера legkie_rezepti_dlj_vseх_2.
Домашние конфеты "Коровка"
Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2
Ингредиенты:
- молоко 6 % – 1 стакан;
- сахар – 1,5 стакана;
- мед – 3 ст. л.;
- масло сливочное – 25 г;
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.
Здесь есть рецепт легендарных шоколадных конфет "Бригадейро" из Бразилии.
Как приготовить: ⠀
- В кастрюле с толстым дном довести молоко до кипения, добавить сливочное масло и сахар. Готовить на медленном огне, помешивая.
- Когда смесь немного загустеет и потемнеет, добавить мед и лимонную кислоту. Тщательно перемешать и готовить, помешивая, еще 30 минут.
- Разлить по формочкам и отправить в морозилку до застывания.