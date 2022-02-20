Домашние "Коровки" – нужны молоко, мед и сливочное масло

В целом, мастерить конфеты в домашних условиях продолжает не одно поколение. Многие хорошо могут помнить "Планеты" из детской молочной смеси.

Итак, есть большая вероятность, что попробовав домашнюю "Коровку", покупать ее больше будет не нужно.

Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/my_recepti

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Рецепт фудблогера legkie_rezepti_dlj_vseх_2.

Домашние конфеты "Коровка"

Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2

Ингредиенты:

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молоко 6 % – 1 стакан;

сахар – 1,5 стакана;

мед – 3 ст. л.;

масло сливочное – 25 г;

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Здесь есть рецепт легендарных шоколадных конфет "Бригадейро" из Бразилии.

Как приготовить: ⠀