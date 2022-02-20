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Домашние "Коровки" – нужны молоко, мед и сливочное масло

Ирина Маслова
20 февраля, 17:11
Масса для конфет готовится при постоянном помешивании чуть больше получаса. По желанию к будущим конфетам можно добавить немного какао

В целом, мастерить конфеты в домашних условиях продолжает не одно поколение. Многие хорошо могут помнить "Планеты" из детской молочной смеси.

Итак, есть большая вероятность, что попробовав домашнюю "Коровку", покупать ее больше будет не нужно.

Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/my_recepti

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Рецепт фудблогера legkie_rezepti_dlj_vseх_2.

Домашние конфеты "Коровка"

Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2

Ингредиенты:

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  • молоко 6 % – 1 стакан;
  • сахар – 1,5 стакана;
  • мед – 3 ст. л.;
  • масло сливочное – 25 г;
  • лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Здесь есть рецепт легендарных шоколадных конфет "Бригадейро" из Бразилии.

Как приготовить: ⠀

  1. В кастрюле с толстым дном довести молоко до кипения, добавить сливочное масло и сахар. Готовить на медленном огне, помешивая.
  2. Когда смесь немного загустеет и потемнеет, добавить мед и лимонную кислоту. Тщательно перемешать и готовить, помешивая, еще 30 минут.
  3. Разлить по формочкам и отправить в морозилку до застывания.