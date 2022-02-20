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Домашні "Корівки" – потрібні молоко, мед та вершкове масло

Ірина Маслова
20 лютого, 17:11
Маса для цукерок готується при постійному помішуванні трохи більше пів години. За бажанням до майбутніх цукерок можна додати трохи какао

У цілому, майструвати цукерки в домашніх умовах продовжує не одне покоління. Багато хто добре може пам'ятати "Планети" з дитячої молочної суміші.

Отже, є велика ймовірність, що спробувавши на смак домашню "Корівку", купувати її більше не буде потреби.

Домашні цукерки "Корівка" / Фото: instagram.com/my_recepti

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Рецепт фудблогерки legkie_rezepti_dlj_vseх_2.

Домашні цукерки "Корівка"

Домашні цукерки "Корівка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2

Інгредієнти:

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  • молоко 6% – 1 склянка;
  • цукор – 1,5 склянки;
  • мед – 3 ст. л.;
  • масло вершкове – 25 г;
  • лимонна кислота – 0,5 ч. л.

Тут є рецепт легендарних шоколадних цукерок "Бригадейро" з Бразилії.

Як приготувати: ⠀

  1. У каструлі з товстим дном довести молоко до кипіння, додати вершкове масло та цукор. Готувати на повільному вогні, помішуючи.
  2. Коли суміш трохи загусне і потемніє, додати мед і лимонну кислоту. Ретельно перемішати та готувати, помішуючи, ще 30 хвилин.
  3. Розлити по формах і відправити в морозилку до застигання.