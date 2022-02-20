Домашні "Корівки" – потрібні молоко, мед та вершкове масло

У цілому, майструвати цукерки в домашніх умовах продовжує не одне покоління. Багато хто добре може пам'ятати "Планети" з дитячої молочної суміші.

Отже, є велика ймовірність, що спробувавши на смак домашню "Корівку", купувати її більше не буде потреби.

Домашні цукерки "Корівка" / Фото: instagram.com/my_recepti

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Рецепт фудблогерки legkie_rezepti_dlj_vseх_2.

Домашні цукерки "Корівка"

Домашні цукерки "Корівка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2

Інгредієнти:

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молоко 6% – 1 склянка;

цукор – 1,5 склянки;

мед – 3 ст. л.;

масло вершкове – 25 г;

лимонна кислота – 0,5 ч. л.

Тут є рецепт легендарних шоколадних цукерок "Бригадейро" з Бразилії.

Як приготувати: ⠀