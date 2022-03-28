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Как приготовить домашний гамбургер – от котлеты до соуса биг тейсти

Ирина Маслова
28 марта, 17:45
Соус готовится на основе растительного масла и яйца. К нему обязательно нужно добавить немного томатной пасты, нарезанные соленые огурцы и лук

Обычную плоскую котлету из любого фарша можно подать достаточно оригинально. Красивый "бифштекс на лошади", например, сопровождает жареное яйцо и ломтики колбасы.

Но самый известный вариант – это гамбургеры и бургеры. Рестораны быстрого питания временно не работают, поэтому это все можно приготовить в домашних условиях, причем времени и сил это не заберет.

Домашний гамбургер - как приготовить и рецепт / Фото: www.pexels.com/Daniel Reche

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Домашний гамбургер

Домашний гамбургер / Фото: instagram.com/hblmojiko

Ингредиенты:

  • 400 г говяжий фарш;
  • бекон, твердый сыр;
  • помидоры, огурцы, лук;
  • булки с кунжутом.

Для соуса:

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  • 1 яйцо;
  • 180 г растительное масло
  • 120 г соленые огурцы
  • 50 г лук;
  • 3 ст. л. томатная паста;
  • по 1,5 ч. л. сухого чеснока, копченой паприки, горчицы, сахара;
  • сок лимона;
  • черный перец – щепотка.

Также можно поэкспериментировать с пиццей, сделав для нее начинку, как у бургера. Рецепт ищите здесь.

Как приготовить:

  1. В растительное масло вбить яйцо, блендером взбить смесь в майонез. Добавить мелко нарезанные огурцы, лук и остальные ингредиенты для соуса. Пробить блендером до однородности. Дать настояться 30 минут.
  2. Помидоры, огурцы, лук нарезать.
  3. В фарш добавить соль, черный перец и чеснок, перемешать и отбить фарш. Сформировать котлеты чуть больше диаметра булок.
  4. Булки разрезать пополам, обжарить вместе с беконом.
  5. Выложить котлеты на разогретую сковороду. Когда одна сторона будет готова, перевернуть и выложить сыр. Накрыть крышкой.
  6. Одну часть булки намазать соусом, выложить салат, котлету, бекон, соус и накрыть второй частью булки.