Домашний плавленый сыр – нужен творог, масло и 10 минут времени

Интересно, что и вкусный домашний творог из молока и кефира, и прежде всего этот, плавленый, готовится быстрее, чем вы сбегаете в ближайший магазин.
Для большей убедительности, что стоит попробовать приготовить плавленый сыр дома, прочтите состав того, который вы покупаете.
Домашний плавленый сыр / Фото: instagram.com/woman_who_walks/
Все дополнительные ингредиенты – зелень, специи, вяленые томаты, копченое мясо – нужно добавлять в конце.
Рецепт со страницы galya_kost.
Домашний плавленый сыр
Домашний плавленый сыр / Фото: instagram.com/galya_kost/
Ингредиенты:
- творог 9% – 600 г;
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное комнатной температуры 82% – 60 г;
- соль -1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.
Плавленый сыр без добавок можно вкусно использовать в любимом из детства печенье "Дружба". Рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Творог измельчить в блендере. Переложить в кастрюлю с толстыми стенками. Добавить яйцо, соль, соду. Хорошо перемешать и поставить на маленький огонь.
- Готовить на медленном огне, пока творог полностью не расплавится. Добавить масло и довести до кипения. Должна получится жидкая однородная масса.
- По желанию добавить зелень или вяленые томаты. Выложить в контейнер, дать остыть при комнатной температуре.