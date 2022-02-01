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Домашній плавлений сир – потрібен кисломолочний сир, масло та 10 хвилин часу

Ірина Маслова
1 лютого, 10:22
Сир 9%, вершкове масло 82% та ще яйце. До плавленого сиру можна додати свіжу або сушену зелень, в'ялені томати і навіть бекон

Цікаво, що й смачний домашній сир із молока та кефіру, і насамперед цей, плавлений, готується швидше, ніж ви збігаєте до найближчого магазину.

Для більшої переконливості, що варто спробувати приготувати плавлений сир удома, прочитайте склад того, який ви купуєте.

Домашній плавлений сир / Фото: instagram.com/woman_who_walks/

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Усі додаткові інгредієнти – зелень, спеції, в'ялені томати, копчене м'ясо – треба додавати наприкінці.

Рецепт зі сторінки galya_kost.

Домашній плавлений сир

Домашній плавлений сир / Фото: instagram.com/galya_kost/

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Інгредієнти:

  • сир 9% – 600 г;
  • яйце – 1 шт.
  • масло вершкове кімнатної температури 82% – 60 г;
  • сіль -1 ч. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.

Плавлений сир без добавок можна смачно використовувати в улюбленому з дитинства печиві "Дружба". Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Сир подрібнити у блендері. Перекласти в каструлю з товстими стінками. Додати яйце, сіль, соду. Добре перемішати та поставити на маленький вогонь.
  2. Готувати на повільному вогні, доки сир повністю не розплавиться. Додати масло та довести до кипіння. Має бути рідка однорідна маса.
  3. За бажанням додати зелень або в'ялені томати. Викласти в контейнер, дати охолонути за кімнатної температури.