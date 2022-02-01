Домашній плавлений сир – потрібен кисломолочний сир, масло та 10 хвилин часу

Цікаво, що й смачний домашній сир із молока та кефіру, і насамперед цей, плавлений, готується швидше, ніж ви збігаєте до найближчого магазину.

Для більшої переконливості, що варто спробувати приготувати плавлений сир удома, прочитайте склад того, який ви купуєте.

Домашній плавлений сир / Фото: instagram.com/woman_who_walks/

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Усі додаткові інгредієнти – зелень, спеції, в'ялені томати, копчене м'ясо – треба додавати наприкінці.

Рецепт зі сторінки galya_kost.

Домашній плавлений сир

Домашній плавлений сир / Фото: instagram.com/galya_kost/

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Інгредієнти:

сир 9% – 600 г;

яйце – 1 шт.

масло вершкове кімнатної температури 82% – 60 г;

сіль -1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.

Плавлений сир без добавок можна смачно використовувати в улюбленому з дитинства печиві "Дружба". Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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