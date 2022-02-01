Домашній плавлений сир – потрібен кисломолочний сир, масло та 10 хвилин часу

Цікаво, що й смачний домашній сир із молока та кефіру, і насамперед цей, плавлений, готується швидше, ніж ви збігаєте до найближчого магазину.
Для більшої переконливості, що варто спробувати приготувати плавлений сир удома, прочитайте склад того, який ви купуєте.
Домашній плавлений сир / Фото: instagram.com/woman_who_walks/
Усі додаткові інгредієнти – зелень, спеції, в'ялені томати, копчене м'ясо – треба додавати наприкінці.
Рецепт зі сторінки galya_kost.
Домашній плавлений сир
Домашній плавлений сир / Фото: instagram.com/galya_kost/
Інгредієнти:
- сир 9% – 600 г;
- яйце – 1 шт.
- масло вершкове кімнатної температури 82% – 60 г;
- сіль -1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.
Плавлений сир без добавок можна смачно використовувати в улюбленому з дитинства печиві "Дружба". Рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Сир подрібнити у блендері. Перекласти в каструлю з товстими стінками. Додати яйце, сіль, соду. Добре перемішати та поставити на маленький вогонь.
- Готувати на повільному вогні, доки сир повністю не розплавиться. Додати масло та довести до кипіння. Має бути рідка однорідна маса.
- За бажанням додати зелень або в'ялені томати. Викласти в контейнер, дати охолонути за кімнатної температури.