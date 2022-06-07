Домашняя колбаса из одной тушки курицы – формуется в пластиковой бутылке

Обычно мы отказываемся от домашней колбасы, вернее, от ее приготовления, по одной причине – нужно искать натуральную оболочку или иметь специальные насадки на мясорубке.

Сегодня существует множество способов этого избежать. Например, сделать колбасу в пакете для запекания или использовать пластиковую бутылку, как это делает Калнина Наталья.

Домашняя вареная колбаса / Фото: Depositphotos

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Эта колбаса куриная. Курица варится в специях до готовности. Потом мясо нужно перебить вместе с бульоном с помощью блендера.

Держать форму массе поможет желатин, а придаст цвет столовая ложка свежего свекольного сока. По вкусу и по текстуре больше похожа на паштет.

Домашняя вареная колбаса

Домашняя вареная колбаса / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

курица – 1 шт.;

чеснок – 2-4 зуб.;

бульон – 300 мл.;

желатин – 10 г;

черный перец, сладкая паприка;

сок свеклы – 1 ст. л.

Для бульона:

лук, морковь – по 1 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

перец горошком – 6-8 шт.;

соль.

Как приготовить:

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Курицу помыть, выложить в кастрюлю с водой. Добавить все ингредиент для бульона, варить до готовности. Желатин развести в 300 мл бульона, согласно инструкции. Со свежей свеклы выжать одну столовую ложку сока. Мясо отделить от костей, добавить приправы и пропущенный через пресс чеснок. Добавить желатин с бульоном и сок свеклы. Пробить блендером до однородности, посолить по вкусу. У бутылки отрезать горлышко, выложить массу и поставить в холодильник на ночь.

Как готовит колбасу автор рецепта – смотрите в ролике.

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